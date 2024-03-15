東元去年獲利年增68% 股利2.2元創24年高點

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（中央社記者鍾榮峰15日電）機電大廠東元今天下午公布2023年稅後獲利新台幣58.3億元，年增68.6%，創合併報表以來新高，每股基本純益2.76元，東元董事會今天決議擬配發現金股利每股2.2元，也創2000年來股利高點。

東元去年合併營收593.93億元，是歷年新高，去年合併毛利率25.16%，年增2.55個百分點，代表本業的營業利益66.63億元，營益率11.22%，年增2.5個百分點。

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東元去年稅後獲利58.3億元，較2022年34.58億元成長68.6%，是適用合併報表以來新高，每股基本純益2.76元，優於2022年EPS 1.64元。其中東元去年第4季獲利10.92億元，季增11.3%，每股基本純益0.51元。

東元積極布局印度市場，預估印度低壓馬達市場未來3年業績可望倍增；在墨西哥市場，東元預期今年當地營收可望倍數成長，第1季底，墨西哥高效率低壓馬達廠產能，可100%供應工業馬達給美國和加拿大市場。（編輯：楊蘭軒）1130315