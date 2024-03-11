東元碳捕捉及氫能新品 攻北美、沙烏地市場

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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）機電大廠東元積極布局機電系統綠能新事業，包括碳捕捉馬達產品切入北美市場，預估今年業績倍增；氫能馬達產品透過美國客戶下單，切入沙烏地阿拉伯未來城，今年有小量實績貢獻。

東元也積極布局墨西哥和印度馬達市場，預估今年在墨西哥市場營收可望倍數成長，印度低壓馬達市場未來3年業績可望倍增。

東元今年積極布局機電系統和自動化事業群綠能產品，其中，在碳捕捉和氫能應用的高效機電產品已有實績。

東元今天接受中央社記者採訪表示，2023年東元推出直接大氣捕捉（DAC）專用馬達系列，已切入北美市場美國德州專案，提供碳捕捉設備熱交換器散熱風機用馬達；除了北美客戶，東元也積極布局澳洲碳捕捉市場，預期今年東元在碳捕捉應用業績，可大幅倍增。

在氫能應用方面，東元指出，已設計出產氫、運輸到終端加氫站系列壓縮專用馬達，製氫設備用馬達透過美國客戶下單，應用在沙烏地阿拉伯的未來城，預期今年可小量貢獻實績。

在其他綠氫商機上，東元表示，積極布局加拿大與澳洲相關標案，預估標案金額規模超過400萬美元。

東元持續擴展墨西哥和印度市場，在墨西哥方面，東元指出，轉移越南廠產能就近北美市場短鏈生產，可降低北美庫存及地緣政治風險。

東元預期，今年墨西哥市場營收可望倍數成長，在策略上，結合既有墨西哥分公司和新落成工廠，推廣當地經銷體系，並與當地國際泵浦（pump）設備原廠委託製造（OEM）廠商，形成戰略合作關係。

在印度市場上，東元預估，印度低壓馬達市場未來3年業績可望倍增，配合當地政府綠能應用高階機種政策，主攻印度市場及外銷非洲。

展望未來布局印度策略，東元表示，結合原來印度北部供應鏈，以及新落成的班加羅爾（Bengaluru）工廠和合作夥伴三井，推廣當地經銷體系，擴大感應馬達業務，並擴展印北和西部印度市場。

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東元2023年11月底宣布與日本三井物產合資在印度設立產銷中心TEMICO，TEMICO工廠位於印度班加羅爾，東元持股超過50%，雙方合意由東元製造電動車動力系統、以及生產銷售超高效率工業馬達，三井負責推展印度國內電動車市場商機。

東元墨西哥高效率低壓馬達廠2023年9月中旬落成啟用，預計今年第1季底，墨西哥產能可100%供應工業馬達給美國和加拿大市場。（編輯：張良知）113031