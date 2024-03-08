防炒作碳權交易 擬編碼追蹤及設上下限、交易1次

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（中央社記者楊淑閔台北8日電）環境部去年12月15日預告國內碳權交易辦法草案，今天舉辦公聽會收集意見，擬編碼追蹤、訂上下限、限制移轉（交易）1次，以防炒作價格，氣候變遷因應署副署長黃偉鳴估上半年上路。

今年起國內將依事業排放量徵收碳費，進入排碳有價時代。為建立減量額度交易市場秩序及促使過程公開透明，環境部依據「氣候變遷因應法」第25條規定，去年12月15日預告「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」草案（60天），今天再辦公聽研商會議。

草案總計38條，黃偉鳴接受媒體聯訪時說明，主要是針對國內的「抵換專案」及「自願減量專案」額度，即外界通稱的碳權，要如何管理、移轉跟交易，以及委託台灣碳權交易所交易時如何進行做出規範，要訂定編碼追蹤流向，加上訂定上下限、移轉1次避免炒作。

對於早期推動的「先期專案」，他說，品質不及後來推動的上述2種專案，採協議交易，而不希望到交易平台進行定價交易、拍賣這2種交易。

他預計，公聽會後還有7天收集各界意見，之後彙整意見、與台灣碳權交易所會商，希望上半年公告上路。

他並說，有關（草案第11條）中央主管機關於必要時，得就「交易及拍賣公開閱覽前」、「交易期間」及「賣方事業於交易平台交易期間申請變更」等情形指定減量額度的交易及拍賣價格的上下限，可避免落入炒作。也有與會者建議將「必要時」訂定參考指標，以利明確化。

其次，（草案第27條）規範減量額度須經交易或拍賣程序後，始得由中央主管機關移轉；且「每減量額度單位移轉次數，以1次為限」。黃偉鳴說，可藉此杜絕多次移轉（交易），即炒作問題發生；雖然有人舉例建議，可限制其中90%1次交易，其餘10%可再移轉，也會衍生炒作問題。

會中，有關（草案第18條）交易數量未達100公噸二氧化碳當量免手續費部分，也引發討論，金管會與會者提醒會否被改用切割手段，以多筆小額交易規避繳交手續費，畢竟手續費也是碳定價的一環，要慎防。黃偉鳴說，也有其他人持相同看法，且估算100公噸乘以手續費率約5%，可能金額不小，因此免手續費的額度須再做研議。

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針對（草案第12條）規定定價交易、協議交易、拍賣3種買賣方式的手續費皆約5%。有業者認為太高，並詢問是否意指雙方合計5%。黃偉鳴說，交易的雙方個別繳交5%，並非合計，因手續費也是碳定價的一環，不宜類比股票買賣手續費為零點幾%。

延續上述概念，台灣氣候行動網絡研究中心研究員林雨璇也說，執行可指定減量額度的交易及拍賣價格的上下限時，雖要藉此避免炒作價格，也當注意價格不能過低，若比碳費低，業者將轉而利用碳權交易規避繳交碳費，同時不利於促使業者改善技術減低碳排的主要宗旨落實。（編輯：陳政偉）1130308