國家兩廳院打造綠色劇場 發布3年減碳計畫

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（中央社記者邱祖胤台北7日電）國家兩廳院宣布已成為全台首座獲SGS查證的劇場，今天並發布3年減碳計畫，將從綠色採購、節約能源、鼓勵大眾運輸、減量印刷等4大方向進行，為表演藝術永續營運寫下新的里程碑。

因應聯合國永續發展目標（SDGs），各國陸續宣示於2050年實現淨零排放，表演藝術界也不例外，國家兩廳院今天舉行「溫室氣體盤查結果公布暨3年減碳行動」記者會。

藝術總監劉怡汝表示，溫室氣體盤查像是兩廳院「站上體重計」、確認現在的溫室氣體「體重」，兩廳院並持續依據盤查結果執行「減重」計畫，將從綠色採購、節約能源、鼓勵大眾運輸、減量印刷等4大方向進行。

根據盤查的結果，兩廳院全館常年電力支出（類別二）為最大碳排來源，約占75%；使用產品（類別四）項目約占14%，主要為文宣品；主合辦節目及推廣活動之訪客運輸及商務旅行（類別三）占約7%。

因應聯合國永續發展目標，各國陸續宣示於2050年實現淨零排放，台灣也不例外，兩廳院也從2018年起成立跨部的永續共融小組，橫跨8個部門、24個組別，期望延續過往節能的基礎，由小組成員提出可執行的永續與共融目標，制定出漸進式的溫室氣體減量策略。

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劉怡汝表示，很多人都認為表演藝術產業談永續是困難的，「但我們相信成功是從生活中最小的事情開始累積，從執行度最容易的事出發，減少抗拒感，積沙成塔，目標就不會那麼艱困。降低困難度能讓永續成為持久賽，一步一步走下去。」

駐館藝術家、無獨有偶工作室劇團藝術總監鄭嘉音也分享，成為兩廳院的駐館藝術家正好可以讓劇團總體檢，「一路走來，哪些事情可以做得更好，幫助地球更永續？不要讓劇場的生產造成環境負擔。」（編輯：陳政偉）1130307