封口費案豔星作證 川普發出咒罵聲遭法官警告

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）審理美國前總統川普封口費案的法官表示，川普今天在成人片女星「暴風女」丹尼爾斯出庭作證時「發出咒罵聲」，諭令律師約束川普勿做出使證人心生畏懼之舉。

法新社報導，根據今晚上網公告的正式審理紀錄的摘錄，承審法官莫城（Juan Merchan）與川普委任律師布蘭希（Todd Blanche）私下溝通時表示：「我理解你的當事人（川普）此刻心煩意亂，但他讓人聽見在咒罵、讓人看見在搖頭，那樣很輕蔑。」

本案核心人物丹尼爾斯（Stormy Daniels）疑似2006年某夜在一家飯店頂樓套房與川普共度春宵，她為此出庭作證，與川普直球對決。

丹尼爾斯時而露骨描繪這樁疑似婚外情的細節。川普早已否認有這段婚外情。

川普遭控偽造商業紀錄，以掩飾2016年總統大選前幾天支付丹尼爾斯13萬美元（約新台幣420萬元），換取她閉口不談兩人曾經有過婚外情。

莫城表示，川普的噪音和姿勢「有可能使證人心生恐懼，陪審團也可以看到」。他後來強調說，「我不會容忍這種情況」。

承審法官說他是在跟律師私下溝通時提出這個問題，因為「我不想讓他（川普）感到難堪」。

莫城指出，當丹尼爾斯提到她用1本捲起來的雜誌朝川普的臀部打下去時，他發現川普搖了搖頭。委任律師布蘭希則承諾說：「我會和他（川普）談。」（譯者：洪啟原/核稿：何宏儒）1130508