瑞典跟進瑞士降息 8年來首降減1碼至3.75%

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（中央社斯德哥爾摩8日綜合外電報導）瑞典中央銀行鑒於通貨膨脹緩和，今天將基準利率調降1碼（25個基點）至3.75%，創8年來首度降息，並暗示今年內還會降息2次。

法新社報導，瑞典通膨率持續數年處於高水準後，近幾個月已經大幅下降。瑞典央行表示：「通膨率正在接近（2%的）目標，但同時經濟活動不振。」

接近2個月前，瑞士央行才成為首家出手降息的主要西方國家央行。先前歐美各國央行為了制伏持續攀升的物價，紛紛不斷升息。

瑞典政策利率原本自2023年9月以來一直維持在2008年以來最高水準4%，上次降息則要回溯至2016年2月。

瑞典物價年增率已由2022年12月創下的頂峰12.3%顯著下降至今年3月的4.1%，因此今天的降息普遍在意料之中。

瑞典央行的基準通膨指標，也就是經固定利率調整後的消費者物價指數（CPIF），3月年增幅度更已降至2.2%。

瑞典央行表示：「如果通膨展望維持不變，預期政策利率在今年下半年還會調降2次。」但央行也預警，通膨前景仍存在「不確定性」，無論是會攀升或是下降。

可能造成瑞典通膨再度升溫的因素，包括美國經濟強健、地緣政治緊張及瑞典克朗匯率走弱。「因此，接下來的貨幣政策調整應該會以謹慎為特色，讓政策利率緩步下調。」（譯者：張正芊/核稿：洪啟原）1130508