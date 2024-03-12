碳費審議會15日首次召開 擬討論法律框架

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（中央社記者張雄風台北12日電）環境部氣候變遷署今天表示，已確定碳費費率審議會21人名單，目前正在最後的行政流程，預計15日召開第1次審議會。

氣候署副署長黃偉鳴告訴中央社記者，首次會議預計會針對目前的法律框架、預計討論事項、與產業民間團體座談情況等，以及氣候變遷因應法上路，關於減碳推動的情況等。

至於是否會有實質討論，黃偉鳴說，會議過程也會開放委員提問，並不限定內容方向。

1名審議會委員、學者代表指出，初步了解首次會議是討論框架規範等，但接下來也會陸續針對碳費費率、自主減量計畫、指定目標及優惠費率等討論。

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另1名環保團體代表說，由於開會時間訂在下午，可討論時間不長，但希望提出不應扣除2.5萬噸的額度；起徵費率由新台幣500元起跳；自主減量要符合「以科學為基礎的淨零排放行動（SBTi）」；另外，鋼鐵業的冶金煤也應納入徵收項目。

依環境部規劃，將於今年第1季公布碳費費率。根據現階段規劃碳費收費辦法草案，溫室氣體年排放量合計值達2.5萬公噸二氧化碳當量以上的電力業及製造業為收費對象；須將今年全廠溫室氣體排放量，於明年4月底前完成盤查登錄，再依收費辦法於明年5月底前採網路申報方式申報碳費。（編輯：管中維）1130312