東元5/24改選董事 邱純枝：專業經理人經營會獲支持

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰18日電）機電大廠東元5月下旬將舉行股東會全面改選董事，東元董事長邱純枝今天表示，以她個人立場來看，東元專業經理人經營方式，應該會獲得支持，若有更多股東爭取參與東元經營，代表對經營團隊的肯定，「也是好事」。

東元下午受邀在台灣證券交易所舉行法人說明會，現場法人提問經營團隊對東元5月下旬股東會全面改選董事的看法，邱純枝表示，東元一向強調專業經理人制，董事會也尊重經營團隊，股東應該也可接受經營團隊近3年創造出來的成績。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

邱純枝說，以她個人立場來看，東元專業經理人經營方式，應該會獲得支持，讓專業經理人拚業績，若有更多股東爭取參與東元經營，代表是對經營團隊的肯定，「也是好事」。

東元將於5月24日召開股東會並全面改選11席董事（包括4席獨立董事），依公司法規定，持股1%以上股東，可提出董事候選人名單，菱光科技董事長黃育仁陣營，在3月上旬提出4席董事和4席獨立董事候選人名單。（編輯：黃國倫）1130318