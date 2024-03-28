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台灣工具機展 東元主打智慧工廠秀節能方案

2024/3/28 18:18
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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）台灣國際工具機展持續登場，機電大廠東元以「綠色智慧工廠」為主題，推出系列節能解決方案，並首次展示新一代交流伺服驅動系統。

2024台灣國際工具機展（TMTS 2024）持續在台北南港展覽館登場，東元集團展示節能減碳方案，東元機電系統暨自動化事業群總經理高飛鳶表示，未來產業機械效率攸關排碳大戶總排碳量及用電量，東元深耕工具機設備多年，協助產業升級綠色智慧工廠、因應電價上漲，提供對應解決方案。

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東元在展會上展示首次亮相的新一代交流伺服驅動系統，可應用在製袋機、封切機、封口機、機床加工、金屬加工等設備，搭載智能化自調適機能（Auto-Tuning），按照機台狀況自行設定調整路徑距離與速度規劃，確保系統穩定運行。

因應節能減碳，東元也展示新系列低碳高壓馬達，碳足跡可減少30%，啟動電流更低以及散熱系統，可讓設備更節能。東元也展示「設備變速控制節能方案」，採用IE5/IE4馬達，搭配變頻器，可根據客戶製程需求及系統負載，進行實時變速控制，最高節電可到30%。（編輯：黃國倫）1130328

#東元集團
#東元
#高飛鳶
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