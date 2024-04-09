東元董事改選新變數 利明献、沈榮津傳列候選名單

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（中央社記者鍾榮峰、羅元駿台北9日電）媒體報導，機電大廠東元5月改選董事，公司派有意推舉中國信託商業銀行董事長利明献及台灣金控董事長沈榮津，為董事及獨董候選名單，恐進一步牽動金融界高層人事。據了解，東元將在10日召開董事會，董事候選名單最遲12日前公布。

東元5月24日將召開股東常會，並改選7席董事和4席獨立董事共11席。新新聞8日晚間報導，東元公司派有意推舉中國信託商業銀行董事長利明献，以及台灣金控董事長沈榮津，參選東元新任董事或獨立董事。

聯合報今天報導，沈榮津已向財政部請辭，利明献是否請辭中信銀董事長職務，中信金將在近日內宣布相關人事異動。

針對市場關注的今年股東會董事改選議題，東元會長黃茂雄3月下旬於公開場合表示，5月股東會改選董事會很順利，自己與大股東華新麗華和寶佳集團之間溝通順暢；他說，東元現任董事長邱純枝不會退休。對於是否繼續連任東元董事長，邱純枝當時重申「順其自然」。

東元將於4月10日召開董事會，討論完整新任董事和獨立董事候選名單，最晚4月12日前公告。

中信金控今天表示，「本公司針對市場個案傳聞一概不予評論」。

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另外，已提出4董4獨董候選名單的非公司派陣營代表菱光科技董事長黃育仁下午接受記者詢問表示，「只要是對東元電機有幫助的任何人、事、物，我們都樂見」。

熟悉黃育仁的產業人士接受記者詢問表示，黃育仁陣營今年捲土重來，欲擴大在東元新屆董事會成員，進一步要求改革。東元大股東包括寶佳集團和華新麗華，對於新任董事人選有自身想法和自主性；黃育仁和華新集團的焦家成員，既是好友也經常往來，也與中信集團的辜家成員保持聯繫，對於東元新任董事的規劃，黃育仁自己也有定見。（編輯：郭無患、張良知）1130409