入列東元董事候選 沈榮津：華新焦家和黃茂雄邀請

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）機電大廠東元將改選董事，入列候選名單的台灣金控董事長沈榮津今天表示，東元大股東華新麗華集團焦家及東元會長黃茂雄約1至2個月前，均曾聯繫過他。沈榮津說，「我們是20年、甚至30年的老朋友了。」

沈榮津下午受邀出席汽車鍛造輪圈廠巧新科技上市前業績發表會並致詞，離開時接受中央社記者短暫採訪。

針對入列東元新任個人董事候選名單，沈榮津說，東元先前「有來邀請」，他認為，若在產業界對企業能幫得上忙，「就答應了」。

記者進一步詢問是東元大股東華新麗華集團焦家、還是東元會長黃茂雄聯繫，沈榮津說，「都有，這些我們都很熟」，「我們是20年、甚至30年的老朋友了」。他透露，大約1個月至2個月前，對方開始聯繫；由於他公職生涯將告一段落，剛好在一次場合中雙方聯繫，對方提出邀請去幫忙。

至於是否與另一位東元個人董事候選人、中國信託商業銀行董事長利明献聯繫，沈榮津並未正面回應，他說，「這個圈子大家都熟，大家都是老朋友」。

未來若新任東元個人董事有何規劃或想法，沈榮津笑說，「去了之後，聽了簡報，再來提出」。至於心目中是否有確切的新任東元董事長人選，沈榮津表示，「現在連進去都還沒進去啦，我現在只是候選人而已」。

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東元將在5月24日召開股東會，改選7席董事和4席獨立董事共11席；東元4月10日召開董事會，公布足額推舉7席董事和4席獨立董事新任候選人名單，包括現任董事長邱純枝、新任個人董事沈榮津和利明献等。

根據東元2023年第4季財報和年報資料，大股東寶佳資產管理對東元持股比重約17.45%，華新麗華持股比重10.8%，寶佳關係企業嘉源投資持股占比5.29%，合遠國際投資占比2.36%，菱光科技持股約2.87%，東光投資占比約1.5%。（編輯：張良知）1130412