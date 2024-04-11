鴻海母公司擬採執行長輪值 產業人士：掌六大事業群

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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）外媒今天報導，鴻海考慮採用執行長輪值制度，培養未來高階人才，鴻海對此沒有回應。產業人士分析，鴻海考量執行長輪值制，初期以台灣鴻海精密為實施主體，主掌六大事業群業務。

產業人士指出，鴻海思考執行長輪值制，除了藉此培養新一輪高階主管接班團隊外，也有因應國際對環境、社會及公司治理（ESG）的要求。

路透社今天報導，鴻海正考慮大幅改革管理結構，採行輪值執行長制度，目的是要培養未來人才。消息人士表示，鴻海高階主管討論執行長輪值制已有幾個月。

產業人士今天接受記者電訪分析，與鴻海創辦人郭台銘一起並肩開創集團事業的重要高階主管，大部分已超過退休年齡；目前鴻海董事長劉揚偉率領的部分高階主管，也屆臨退休。為了培養鴻海集團新一代的高階主管人才，鴻海內部持續考量各種管理階層經營模式。

他表示，執行長輪值制度只是鴻海內部討論管理經營模式的其中一項，鴻海內部也持續考量其他方式，但目前都尚未定案。

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他進一步透露，若鴻海實施執行長輪值制，初期先以在台灣的鴻海精密為主體，負責六大事業群業務；鴻海集團旗下在香港掛牌的富智康和鴻騰精密，以及在中國上海A股掛牌的工業富聯，營運仍各自獨立，應不會參與鴻海執行長輪值制。

根據鴻海官網，鴻海A事業群負責智慧型手機，B事業群專責穿戴式裝置、平板電腦、筆記型電腦、智慧音箱等業務，C事業群主攻精密模具、機構件與材料等，D事業群負責個人電腦、印表機、顯示器、智能辦公和家居等，E事業群布局液晶電視、遊戲機、智慧機器人、電控模組、AIOT模組等，S事業群主導半導體設備、面板驅動IC、功率放大器等業務。（編輯：張良知）1130411