無薪假增1068人 勞動部：內需產業估112年恢復

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（中央社記者張雄風台北16日電）勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，實施人數1萬6850人，較前一期增加1068人。勞動部說，外銷為主的製造業本期仍有緩增，但內需產業多表示僅實施到年底，明年有機會恢復。

勞動部公布最新勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位，共計2567家，實施人數1萬6850人；較8日公布實施家數計2482家，實施人數1萬5782人相比，本次家數增加85家，人數增加1068人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛告訴中央社記者，本期主要是以接續通報的情況較多，好消息是經詢問不同產業的部分廠商，在內需型產業，如批發及零售業、住宿及餐飲業或支援服務業等，預計實施到年底，也就是明年有機會恢復正常，會有明顯較好的轉折。

黃維琛說，業者有表達雖然開放國境，陸續有業務回來，但目前還沒有回到以往的需求量；不過接下來要迎接新曆年、農曆年和學生寒假等，因此預計明年起、快的話在12月之後就有機會恢復到以往的業務量。

黃維琛提到，交通及運輸業也是同樣情況，目前運量有逐步恢復，預計明年會有比較明顯的需求。

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然而，黃維琛提到，接連幾期也發現在製造業實施人數有增加的趨勢，大多是外銷型的業者，目前仍然是一些小型的廠商較多；本期有一家工具機廠商申請實施240多人較顯著，主要原因是受國外訂單影響。

黃維琛說，製造業中的金屬機電業相對影響較大，家數、人數都相對較多，其他如汽車、電子零組件業也有；相關情況也有轉請經濟部去了解產業問題。（編輯：張芷瑄）1111116