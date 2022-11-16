辭台大投入生技業 張裕享盼貢獻CAR-T抗癌專業

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（中央社記者沈佩瑤台北16日電）前台成細胞中心主治醫師張裕享曾赴美深造，投入對抗癌症的CAR-T細胞療法研究有成，返國後在今年毅然投身業界。他今天說，新藥發明到臨床治療病人過程漫長，盼貢獻所學。

張裕享擁國立中山大學生物科學研究所博士學位，是兒童血液腫瘤專家，有超過20年臨床實務經驗。

張裕享今天在活動中分享心路歷程指出，取得博士學位後，2009年獲國家衛生研究院等單位補助，前往CAR-T發源地之一的美國田納西州曼菲斯市（Memphis）聖猶大兒童研究醫院（St. Jude Children's Research Hospital），跟隨CAR-T始祖康帕納（Dario Campana）教授進行研究。

回想當時，他從最基礎實驗到培養細胞，凡事親力親為，每天待在實驗室超過10小時長達3年時間，研究成果獲國際肯定，學成歸國後更致力於新一代CAR-T療法的研究。

張裕享今年6月選擇離開原本任職的台灣大學台成細胞治療中心，進入樂迦再生科技股份有限公司擔任醫療長。他以一項CAR-T新藥為例說明，從實驗室發明到臨床試驗治療病人花費超過10年時間，有感於過去深受國家栽培，便毅然決然離開醫界投入生技產業，繼續貢獻他的所長。

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樂迦再生執行長、台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉表示，傳統的血癌治療可能需要一輩子治療，而近年來興起的CAR-T療法針對適應症僅須一次的療程，將能有高機率治癒白血病、淋巴瘤或骨髓瘤患者，這是突破性療法。

林世嘉說，張裕享過去造福許多病人，醫生一次只能救一個人，若是能將所得所學結合產業界的力量，就能拯救更多受癌症之苦的病患，未來將貢獻台灣成為國際醫療重鎮。（編輯：陳政偉）1111116