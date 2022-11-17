公東高工學子家具創意設計 一口田書桌獲銀牌

（中央社記者盧太城台東縣17日電）台東縣私立公東高級工業職業學校木工科學子在家具創意設計競賽大放異采，作品「一口田」書桌適合國小至高中階段使用，獲得國內競賽銀牌。

公東高工今天發布新聞稿，公東高工木工科學生魏琪妮、歐文棣、程柏翔、歐晉良組隊，代表學校參加2022第二屆財團法人海外台灣木業教育基金會網購KD家具創意設計競賽，比賽題目為「櫃類家具產品」，歷經半年製作時間從全台灣高中職脫穎而出獲銀牌。

老師吳俊穎表示，作品為「一口田」，設計理念以可調整式桌面高度，解決青少年不同時期的身高，製作符合人體工學及可拆卸組合的書桌為設計重點。以簡單的螺絲拆卸就能調整桌面高度，適合國小到高中階段使用，在書桌右側也設計層板的書架，以不對稱孔洞設計方便快速更換活動層板位置。

學生魏琪妮表示，因為櫃子就是從一塊板子組合成一個口字，再從口堆疊就像是田字一樣，所以才取名叫「一口田」，她和歐文棣在團隊中負責文案及簡報設計工作，程柏翔、歐晉良則負責實物製作部分，藉由分工合作方式來達到最好效果，也讓彼此間學習到討論技巧及溝通的能力。

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程柏翔表示，這場比賽和以往參與的競賽不太一樣，需要從無到有把產品設計出來，並從中加入巧思達到能方便快速拆卸及組裝。製作上遇到最大的問題是在外觀造型的呈現，因為專長是木工，著重在家具的製作及實用性上，外觀造型是團隊比較缺乏及要加強的部分。

校長李恭榮表示，技職教育越來越受重視，除了國教署的政策外，業界也積極投入技職學生的培育，今年公東學子組合參加海外台灣木業教育基金會所辦理的家具創意設計競賽，榮獲銀牌獎的亮麗成績，充分顯示公東在技職教育紮實的教學績效及學生努力進取的上進心。（編輯：謝雅竹）1111117