文大與北投溫泉飯店合作 提供250床住宿空間

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（中央社記者陳至中台北17日電）中國文化大學今天和台北市北投溫泉區的熱海飯店敲定合作細節，將提供250床供學生住宿，每學期收費新台幣1.7萬到2.8萬元。

文化大學發布新聞稿，校長王子奇今天與熱海飯店代表敲定合作細節，熱海飯店基於企業社會責任及服務、回饋社會的目的，將提供至少250床的住宿空間給文化大學學生居住。

另一方面，文化大學基於社會責任，不但不會從中獲取任何收益，還將派駐宿管人員進駐，以及時回應學生需求及確保學生居住安全。

熱海飯店位於北投溫泉區，鄰近台北市立圖書館北投分館、北投溫泉博物館，生活機能豐富，為了方便學生上下學，文化大學也將於試辦計畫期間，開辦學校專車行駛文化大學與熱海飯店之間。

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文大指出，熱海飯店承諾，將提供學生優質飯店式管理，並將規劃學生交誼區，以及提供各式販賣機、微波爐、洗烘衣機等。未來將以「使用者付費」原則，規劃房間床單更換送洗、衣物送洗，以及房務打掃等服務；如果學生有湯屋泡湯需求，飯店也將以優惠價提供。

根據文大提供的資訊，約7.5坪房間雙人入住為每人1萬9800元（以下都為一學期）；約5坪房間雙人入住每人1萬7000元；約5坪房間單人入住每人2萬8800元，以上價格都含水電費。（編輯：管中維）1111117