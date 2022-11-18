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遭指擋南投買疫苗 王必勝：非事實、對方補件不齊

2022/11/18 19:28
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（中央社記者沈佩瑤台北18日電）中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天說，對於被指政府阻擋南投縣政府採購疫苗一事，並非事實；對方申備資料不足，多次要求補件仍未補齊並失聯，卻說指揮中心阻擋，不合理。

南投縣政府去年欲採購BNT疫苗，委託盛弘醫藥股份有限公司提出申請，最終未果。國民黨南投縣長候選人許淑華近日指稱，前指揮中心指揮官、民進黨台北市長候選人陳時中阻擋南投買疫苗。

王必勝下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中還原當時過程表示，南投縣政府去年5月26日來函，指揮中心於6月1日回函，請其跟食藥署進行相關對口。

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王必勝說，食藥署先後於同年7月2日及8月9日，2次請對方依相關規範補正相關資料，包括產品有效期限、供貨期程、原廠授權書及製程資料，經催促後仍有數項必備資料未補齊，且就此失聯，「不是指揮中心阻擋採購疫苗，而是提出申請的一方沒有能力處理疫苗」。

王必勝再次說，指揮中心無意介入選舉議題，但因指涉指揮中心業務，必須澄清，希望候選人不要用不當防疫操作，進行選舉造勢，今年9月15日已經發布新聞稿說明，另也公布往返公文，指揮中心就是一再地催，對方提不出資料，卻說指揮中心擋疫苗，「這相當不合理」。（編輯：陳政偉）1111118

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