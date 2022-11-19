高雄同志遊行宣揚「無體之愛」 近3萬人上街響應

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2022第13屆高雄同志大遊行19日在鹽埕區盛大舉行，今年以「無體之愛」為主題，吸引民眾到場共襄盛舉，不少人更是特地打扮前來響應。中央社記者洪學廣攝 111年11月19日

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）第13屆高雄同志大遊行今天中午在高雄鹽埕區盛大舉行，今年以「無體之愛」為主題，將身體的美重新定義，發現愛自己方式、看見他人身體需求，主辦單位預估近3萬人響應。

睽違2年的第13屆高雄同志大遊行中午1時起在鹽埕區公園二路與大勇路口盛大舉行，今年以「無體之愛」為主題，希望能將身體的美重新定義，發現每個人愛自己方式，看見且同理他人身體。今年也有不少國際和高雄在地企業加入，如Gilead、法喬醫美珍所、RD酒吧等大力支持。

高雄同志大遊行總召「跩姬」會前接受媒體聯訪表示，很多民眾會說「支持同志，但不接受同志在路上裸露」，但其實大家可以尊重、理解彼此的身體。至於為何現在還要繼續遊行，是因為很多人還不理解同志的需求，像是關於同志的身體如何跟他人連結、跨國婚姻、同性伴侶收養子女的討論，所謂「展露身體」並不單指裸露，更多層面是關於自己的關係、和他人、社會的關係等。

「跩姬」表示，隨著台灣國境開放，歡迎任何國際旅客前來參加高雄國際同志大遊行，但雖然以區域性命名，事實上仍是希望全國、乃至於全球旅客都能來參加高雄在地化盛會。高雄場特別的是著重倡議主題，因此今年在身體的討論上明顯較多，也希望每個人都能靠著「彩虹」的力量勇敢向前走，預估會有近3萬人前來響應。

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主辦單位新聞稿表示，遊行隊伍下午2時準時整隊從鹽埕區公園二路出發，沿途經過五福三路、成功一路、中正四路、大公路、七賢三路、公園二路等路段繞行 ;下午4時陸續回到原集合地點大勇路舞台。

今年除了邀請性別議題相關組織及NGO團體上台短講，包括台灣同志諮詢熱線南部辦公室、婚姻平權大平台、陽光酷兒中心、社團法人高雄市女性權益促進會等。表演嘉賓還有催淚歌姬張若凡、入圍31屆金曲新人楊士弘、知名Youtuber FJ234、黃小愛、N大，變裝皇后等接力帶來精彩表演，現場獻唱舞動。（編輯：郭諭儒）1111119

睽違2年，2022第13屆高雄同志大遊行19日中午在鹽埕區盛大展開，主辦單位預估有近3萬人參加，人群中有民眾高高舉起6色彩虹旗，表達立場訴求。中央社記者洪學廣攝 111年11月19日

第13屆高雄同志大遊行19日中午在鹽埕區盛大舉行，許多民眾變裝參與響應，今年活動以「無體之愛」為主題，盼將身體的美重新定義，引領民眾發現每個人愛自己方式，看見且同理他人身體，許多民眾特地變裝參與。中央社記者洪學廣攝 111年11月19日

睽違2年，2022第13屆高雄同志大遊行19日中午在鹽埕區盛大舉行，隊伍下午2時出發，沿途經過五福三路、成功一路、中正四路、大公路、七賢三路、公園二路等路段，下午4時陸續回到原集合地點大勇路舞台。中央社記者洪學廣攝 111年11月19日