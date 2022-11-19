數位部點子松論壇 唐鳳邀全民共創想像未來

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（中央社記者潘姿羽台北19日電）數位發展部與經濟部工業局今天共同主辦「點子松論壇」，邀請民眾共創，想像及推測未來問題；數位部部長唐鳳表示，希望民眾參與、共同探索未來，數位部也致力於提升全民數位韌性。

數位發展部與經濟部工業局共同主辦第1屆「點子松」徵件活動，並於今天舉辦「點子松論壇」。唐鳳致詞時表示，過去幾年，台灣已經有豐碩的全民協力成果，今年點子松開放個人及團體投稿，並提供虛實共融的沉浸式展演，讓全民透過親身參與，探討對2040年的期待。

唐鳳指出，希望藉由點子松廣納全民想像未來的新點子，並讓台灣模式傳承與延續下去，在「眾人之事、眾人助之」的社創精神之上，提升全民數位韌性。

在與談過程，唐鳳也針對數位落差議題表示，國發會每年都會進行數位落差調查，結果顯示，大概有10%的人不使用網路，這與年齡、地區、性別沒有太大關聯，而是他們的生活型態就是不使用網路。

唐鳳說，數位部的工作某部分也是確保數位韌性，在不同族群的人身上盡量達到公平；以疫情期間購買口罩為例，不是要讓民眾上網買，而是走到巷口的藥局、超商就可買，這才能回應所有人，包括10%不願使用網路、寧可與人互動的族群的需求。

唐鳳強調，未來從設計到執行共創，更要隨時提醒自己，「這10%的人是我們要過去，而不是要他們過來」。

點子松徵件分成「未來新聞」及「未來原型」兩個類別，其中「未來新聞」個人徵件，已於11月4日截止投稿；「未來原型」為團體賽，鼓勵發展2040年的設計概念，包含有形空間商品、無形服務機制或生命體，將在10月31日至11月25日受理投件。（編輯：林興盟）1111119