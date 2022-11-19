馬尼拉貧民區易失火 台灣家扶基金會助抗災脫貧

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（中央社記者陳妍君馬尼拉19日專電）馬尼拉都會區貧困社區因建材材質、巷弄狹窄等因素時常失火。菲律賓家扶中心在大馬尼拉曼達路永市積極教育貧困社區防災，同時建立社區巡守隊，盼改善居民生活並協助脫貧。

台灣兒童暨家庭扶助基金會菲律賓分事務所目前在全菲律賓扶助2411名兒童。其中，曼達路永市（Mandaluyong）艾迪辛山（Addition Hills）社區受扶助家庭為305戶、690名兒童。

菲律賓家扶中心今天在曼達路永市舉行社區消防安全宣導及成果發表。家扶基金會執行長周大堯致詞表示，家扶基金會創立至今72年，在菲律賓成立分事務所3年來，時常思考如何運用數十年的社會工作經驗，調整工作策略以更符合社會脈絡及文化，精準投入以協助家庭脫貧。

2020年6月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）肆虐期間，家扶基金會服務的艾迪辛山貧困社區曾發生大火，波及845戶家庭，影響人數達4225人。

周大堯說：「我們意識到關注學童的教育品質、營養與衛生教育的同時，家庭和社區也正受到特定災害的影響。這樣的危害不僅只發生在2020年，回溯過往，火災在這個社區已經是經年累月的結構性問題。」

他表示，因此，菲律賓家扶中心於2020年底啟動社區韌性計畫，包括住宅與支持、社區環境改善及社區巡守隊方案，試圖從家庭需求走向社區發展需求，有別於傳統的慈善財務給予，讓家庭和社區有足夠能力去因應和適應災害。

曼達路永市減災管理辦公室主任阿肯吉爾（Roald Arcangel）說，艾迪辛山社區是曼達路永市火災多發區。菲律賓家扶中心提供弱勢家庭建築材料、教育扶助及防災演練，對社區防災幫助很大。

他告訴中央社記者：「因為他們的方案，我們的社區領袖更了解如何預防火災和應變，這對我們的消防局教育我們的社區和社區領袖真的很有幫助。」

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出席活動的中華民國駐菲代表徐佩勇表示，菲律賓家扶中心透過住宅與支持、能力發展方案和災害韌性培訓協助曼達路永市。他感謝消防局和所有志工對家扶基金會的支持，一起努力讓菲國民眾受益。

徐佩勇說，艾迪辛山社區居民超過10萬人，相信家扶基金會若能成功提高艾迪辛山兒童和家庭生活品質，未來將有更多社區效法，把這些措施推廣到全菲律賓。（編輯：黃自強）1111119

菲律賓家扶中心19日在馬尼拉都會區曼達路永市舉行社區消防安全宣導及成果發表，駐菲代表徐佩勇出席致詞。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年11月19日