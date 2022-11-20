苗栗火車頭園區 台鐵：預計112年完工啟用

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（中央社記者余曉涵台北20日電）由營建署打造的苗栗火車頭園區，擴大火車展示規模，並結合台鐵周邊廢棄宿舍群等，目前第1期工程已進入驗收階段，預計民國112年園區可全部完工，並開放啟用。

交通部台灣鐵路管理局今天發布新聞稿指出，台鐵局在苗栗火車站南側設立苗栗鐵路機車展示場，以簡易遮雨棚架保存各式老火車頭。

台鐵局表示，108年時行政院指示客委會編列預算，由營建署打造苗栗火車頭園區，擴大火車展示規模，結合台鐵周邊廢棄宿舍群，提供民眾親近鐵道文化及寓教於樂的場域。第1期工程已進入驗收階段，預計112年園區可全部完工，正式啟用開放。

台鐵局指出，配合營建署驗收進度，台鐵局資產開發中心積極規劃園區經營，並辦理招商，已順利與經營夥伴簽約，將以「整體規劃、分段點交」方式進行第1階段場域交付，面積共約1300坪，內含630坪商業空間。

園區經營，台鐵局表示，設有願景館、鐵道文史說明陳列、特色餐廳、景館塔、在地工藝家駐點推廣的鐵道文創商品、亮點連鎖品牌、新創商品、運用苗栗在地食材的特色客家美食及烘焙咖啡等豐富內容。

園區預計明年可全部完工，台鐵局指出，預計明年交付面積更將達到4500坪，包括將建置公共藝術、動態轉車盤展示館、室內主展館、室外展示區、鐵道文化體驗室及10餘輛珍藏展示火車。園區將參考日本大宮鐵道博物館，打造為融合鐵道文化元素與在地特色的親子共遊體驗，將成為苗栗新興旅遊亮點。

台鐵局表示，台鐵局局長杜微為了解未來園區營運規劃與進程，日前前往苗栗火車頭園區視察，杜微除了肯定同仁對活化台鐵文化資產的努力，也看到台鐵公司化後能再增加1項很好的開發來源。

杜微指出，除園區建設外，也正全力收集並整修展示火車或文物，將來展區會有定期更新展品的規劃。（編輯：戴光育）1111120