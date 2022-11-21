台鐵花東線 提早12/28通車

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（中央社記者余曉涵台北21日電）受到今年9月18日地震影響，台鐵花東線中斷，原本預期明年農曆春節前才能搶通，不過台鐵局今天宣布，搶修進度超前，將提早至12月28日通車。

台鐵局發布新聞稿宣布，交通部長王國材在聽取台鐵局長杜微簡報花東線搶修進度，詳細了解搶修要徑計畫及未來軌道、號誌、電訊、電力等復舊工程後，裁示在安全無虞下，於12月28日提前通車，比原預定明年1月18日通車提早20天。

台鐵局表示，受到9月18日地震影響，台鐵花東線玉里到富里路段新秀姑巒溪橋15跨橋梁、樂樂溪橋8座橋墩、2處車站月台（含雨棚）及沿線軌道、電訊、號誌、電力設備受損，其中受損最嚴重的新秀姑巒溪橋，因橋面版位移大，復舊不易，搶修工程採用了國內軌道首次使用的油壓頂昇、橫移及復位工法，最為特殊。

台鐵局說，執行初期地震及豪雨不斷，發生數次鋼筋混凝土支承座及重型支撐架被洪水沖走，工程進度推展不開，但經台鐵局與搶修工程團隊精研、改進工法，並在行政院公共工程委員會與交通部指導下，併運用修改河道、增加工作面與工時等方式，縮短工進。

台鐵局說，新秀姑巒溪橋第15跨（最後1跨）11月19日完成調整落座，12月橋梁將可恢復原設計強度，通車初期將以60公里為速限，開通後台鐵局會持續辦理監測確保安全，同時依據新的橋梁耐震設計規範，進行耐震評估及補強。

台鐵局說，將於11月30日起恢復台北來往台東12月28日以後列車訂票，並於12月2日開放元旦假期疏運訂票服務。（編輯：管中維）1111121