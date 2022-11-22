年逾8000人罹口腔癌 2徵兆速就醫

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（中央社記者沈佩瑤台北22日電）每年超過8000人罹患口腔癌，檳榔本身是一級致癌物。醫師提醒，除戒除檳榔，當口腔內同一部位潰瘍超過2到4週仍未癒合，或是嘴巴張大時無法超過5公分，都應儘速就醫。

依據衛生福利部110年死因統計和國民健康署108年癌症登記資料，每年超過8000人發現罹患口腔癌及3000人死於口腔癌。

今天是節氣「小雪」，國健署上午舉行「檳榔健康危害防制暨口腔癌防治」記者會，邀來氣象主播林嘉愷以播報氣象的方式宣導，部分民眾認為嚼檳榔可以禦寒，天氣逐漸變冷，可添加衣物、喝溫水或使用暖暖包，千萬不要選擇以嚼檳榔方式來禦寒。

國健署癌症防治組組長林莉茹簡報指出，檳榔是國際癌症研究總署公告的一級致癌物，不論有無添加紅白灰等配料，嚼食檳榔本身就可能罹患口腔癌。

林莉茹說，國際癌症研究機構於今年10月發布預防措施實證效果，戒除檳榔能有效預防口腔癌，研究一致指出，隨著戒除時間的增加，罹患口腔癌前病變及口腔癌的風險將逐漸降低。

戒除檳榔後，每年口腔癌風險可降低2.3%至6.7%，戒檳榔10年後，風險則可降低17%至51%；戒菸後，4年內口腔癌風險下降35%，戒菸20年後，罹患口腔癌風險即接近不吸菸者。

台灣頭頸部腫瘤醫學會常務理事、馬偕紀念醫院癌症中心主任呂宜興簡報表示，檳榔對健康的危害，不只是口腔問題，甚至會引發肝硬化、孕婦早產，還會影響腎功能。

呂宜興會後接受媒體聯訪時提醒，當嘴巴內同一個部位黏膜潰瘍2到4週仍無法癒合，或是張嘴時上下排牙齒距離無法超過5公分時，都應儘速就醫。

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呂宜興進一步指出，近3年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫關係緊戴口罩，患者口腔有問題，例如口氣很重，家人也不一定能發現，有些更嚴重是已經影響到外觀，但因口罩戴著看不到，增加鴕鳥心態，最近臨床發現有些口腔黏膜小症狀會被民眾忽視，曾遇過潰瘍時間超過半年都不管。

國健署提醒，政府免費提供30歲（含）以上嚼檳榔（含已戒）或吸菸民眾、18歲以上至未滿30歲嚼檳榔（含已戒）原住民，每2年1次口腔黏膜檢查，籲符合資格的民眾，請帶健保卡到合約醫療院所接受口腔黏膜檢查，遠離口腔癌的威脅。（編輯：管中維）1111122