方基墨生前罹喉癌 醫：注意聲音改變等警訊

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（中央社記者沈佩瑤台北2日電）好萊塢男星方基墨（Val Kilmer）近期肺炎病逝，他生前曾力抗喉癌多年。醫師提醒，抽菸是主要風險因子，若合併飲酒更增惡性機率，如聲音改變持續逾1個月，加上喘等症狀，應警覺。

方基墨因在名導東尼史考特（Tony Scott）1986年賣座強片「捍衛戰士」（Top Gun）飾演呼號「冰人」（Iceman）的飛官，事業一飛衝天。「紐約時報」（The New York Times）引述他女兒麥西迪斯（Mercedes Kilmer）的說法報導，方基墨因肺炎在加州洛杉磯與世長辭。他生前曾力抗喉癌多年。

台灣頭頸部腫瘤學會理事長、台北馬偕耳鼻喉頭頸部資深主治醫師呂宜興今天接受媒體電訪指出，就台灣的頭頸癌個案來說，喉癌較少、位居第5，前1到4名分別為口腔癌、口咽癌、鼻咽癌、下咽癌，而喉癌的主要風險因子是抽菸，若合併飲酒更增惡性機率。

呂宜興說明，抽菸一直被認為是重要的喉癌誘發因素，香菸本身的刺激以及所含的焦油與致癌物質，都會引起喉部一系列的變化，無論是紙菸、電子煙、菸斗等，通通具有一定的風險。

抽菸往往跟肺癌聯想在一塊，呂宜興表示，抽菸喝酒都是多種癌症的風險因子，但尼古丁是經過聲帶並累積在肺部，同樣在20歲抽菸，可能在30多歲得到肺癌，喉癌要再更之後；如果在罹患肺癌後改變生活習慣，後續罹患喉癌的風險就會降低。

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9成以上喉癌患者為男性，年齡多半在50、60歲以上，和菸齡、抽菸量等都有關。呂宜興提醒，喉癌最明顯的徵兆就是「聲音變化」，比方說沙啞等。尤其聲音變化時間超過1個月就要注意了，若加上走路、爬樓梯等活動時會喘，建議應就醫檢查聲帶狀況。

呂宜興說，喉癌治療方式大致可分為手術治療、放射線治療及合併治療，而手術依病情嚴重程度，又有雷射、喉全切除等不同選項；預後方面，因喉癌通常不會有淋巴結轉移，所以癌症期別，約7到8成患者都能獲得穩定改善。（編輯：李亨山）1140402