迎耶誕 飯店點燈添節慶氣氛

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耶誕節將至，為增添節慶氣氛，台北晶華酒店1樓中庭的耶誕樹日前點燈，總高近15公尺，樹上滿綴著2萬7000顆LED燈泡。（台北晶華酒店提供）中央社記者余曉涵傳真 111年11月27日

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（中央社記者余曉涵台北27日電）下個月就是耶誕節了，不少飯店提早點燈，增添溫馨節慶氣氛。

台北晶華酒店表示，位於一樓中庭、日前點燈的耶誕樹，總高近15公尺，樹上滿綴著2萬7000顆LED燈泡、1700個繽紛蝴蝶結、2000顆閃爍金銀球、1500個金松果以及1500朵聖誕紅。

台北晶華酒店說，歐式經典的綠色槲寄生葉片中所散發的繽紛光芒，溫馨揭開晶華耶誕季序幕，這棵美麗的耶誕樹自1992年開始就一直陪伴著大家，每年到了11月，總是矗立在酒店中庭、營造溫馨華麗的耶誕氛圍，也希望點亮COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後的觀光市場。

台北君悅酒店日前以「獻愛、點亮希望」為點燈主題，點亮由尊爵金與聖誕紅打造的巨型耶誕樹，集結1萬多個飾品與8萬多顆閃耀燈飾外，點心房主廚陳建佑率領團隊耗時72小時，集結800片薑餅磚瓦、200公斤糖霜、50公斤蜂蜜於Baguette禮品烘焙坊打造超吸睛夢幻薑餅屋。

台北君悅酒店表示，藉由每年舉辦的耶誕點燈活動，酒店總是能凝聚來自各地旅客的祝福與期待，也累積數萬人次造訪留念，在邁向2023年前夕，希望能從信義區出發，讓搭建耶誕樹的幸福意涵，帶給到訪旅客豐沛的假期回憶與生活靈感。

台北喜來登大飯店與日本知名名菓代表YOKU MOKU合作，以經典藍色調、訂製禮物盒及銀白雪橇和耶誕樹打造室內必拍打卡景點，12月23日至25日晚間將邀請「集思音樂」於大廳為賓客獻唱多首耶誕經典歌曲，以動人音色營造歡欣節慶氣氛。（編輯：管中維）1111127

耶誕節將至，為增添節慶氣氛，台北君悅酒店日前以「獻愛、點亮希望」為點燈主題，點亮由尊爵金與聖誕紅打造的巨型耶誕樹。（台北君悅酒店提供）中央社記者余曉涵傳真 111年11月27日