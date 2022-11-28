菇農親友家做客昏倒 高醫查出心臟先天少1瓣膜

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住在新竹、種植香菇的67歲古姓男子（左）到高雄醫學大學附設中和紀念醫院心臟外科求診，診斷出他主動脈瓣膜先天少1瓣，同時合併嚴重狹窄，導致心臟衰竭，經手術後恢復良好，他28日出席高醫記者會，感謝醫師救治。（高醫提供）中央社記者曾以寧傳真 111年11月28日

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（中央社記者曾以寧高雄28日電）古姓菇農常感疲憊且腳底發涼，曾裝心臟支架，今年又突然昏倒。輾轉到高醫求診，檢查出他主動脈瓣膜先天少1瓣、合併嚴重狹窄，致心臟衰竭，手術後恢復良好，還胖了5公斤。

住在新竹、種植香菇的67歲古男今天在高雄醫學大學附設中和紀念醫院記者會上現身說法。身高160公分，體重原只有45公斤的他，近年常感到疲憊、腳底發涼，曾因心臟病裝置支架，今年7月到親戚家中做客又突然昏倒，緊急送醫，但病情仍未改善。

古男輾轉到高醫心臟外科求診，由心臟內、外科聯手診斷，搭配藥物刺激負荷量測、心電圖同步電腦斷層分析等檢查，診斷出他主動脈瓣比正常人少了1瓣，同時合併嚴重狹窄，導致心臟衰竭，開心手術1週後順利出院，且一個月胖了5公斤，也不再怕冷，令他相當開心。

高醫副院長羅傳堯在記者會上表示，台灣已進入高齡化社會，主動脈瓣膜退化發生鈣化與狹窄問題，已成為老年人接受「開心」手術的第一名病因。

心臟內科主任林宗憲表示，主動脈瓣狹窄是可能造成猝死的疾病，尤其出現心臟衰竭時，平均約只能活1年半，需要心臟內、外科聯手診斷治療。這次心臟醫療團隊先為古男再次施行心導管檢查，檢視之前裝置的支架並沒有發生顯著阻塞，確認其心臟功能不佳並非冠狀動脈病灶所導致。

後在心臟內外科聯手下，精準診斷出「先天雙瓣性主動脈瓣併嚴重狹窄」為心臟衰竭主因，病人接受外科瓣膜置換手術後1週即順利出院，困擾許久的心衰竭症狀明顯獲得改善，重新享受應有的生活品質。

高醫心臟外科主任蔡峯鈞指出，一般人主動脈瓣膜構造有3瓣，只有2%的人是雙瓣，屬胚胎時期就產生的先天性病變，在年輕時通常無症狀，隨年齡增長、血流經過造成亂流，慢慢造成瓣膜病變。當發現稍微活動就感到胸悶甚至發生昏厥時，就可能是主動脈瓣膜退化造成狹窄，可到心臟科門診接受完整評估，以免延誤治療。（編輯：郭諭儒）1111128