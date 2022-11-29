處理快速公路散落物 12/1起要收費

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（中央社記者余曉涵台北29日電）國道及快速公路發生散落物事件時，常常會造成二次事故，繼國道開始收取散落物處理費後，公路總局也公告從12月1日起，快速公路將收散落物處理費，未達30分鐘1個車道3000元。

為了加強貨物綑紮牢固的責任，及肇事者應負擔處理成本，交通部高速公路局今年1月1日起取消國道散落物處理費前30分鐘免費規定，成效頗佳，讓快速公路將在12月1日起跟進收取處理費。

交通部公路總局日前公告「快速公路散落物處理收費要點」，明定若在全台15條快速公路上有散落物要由公路總局協助處理者，相關費用由汽車駕駛人或所有人負擔。

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根據公路總局公布的收費原則，每車道30分鐘收費新台幣3000元，超過30分鐘加收3000元，也就是若未達30分鐘且只有1個車道將收3000元，但占領2個車道將收6000元；30分鐘以上未達1小時，只有1個車道將收6000元，但占領2個車道將收1萬2000元。

公路總局指出，若是有動用到公路總局以外單位或民間公司的相關機具，相關的人力等費用，也由汽車駕駛人或所有人負擔。（編輯：張芷瑄）1111129