亞洲最強巧克力職人在台灣 吳葵妮再奪世界大賽金牌

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自稱是「母胎巧克力控」的吳葵妮，今年再度在「世界巧克力大賽」中拿下金牌等10個獎項，成為全球獲獎最多的亞裔巧克力工藝師。中央社記者余曉涵攝 111年11月29日

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（中央社記者余曉涵台北29日電）亞洲最強的巧克力職人就在台灣！自稱是「母胎巧克力控」的吳葵妮，今年再度在「世界巧克力大賽」中拿下金牌等10個獎項，讓她更成為全球得獎最多的亞裔巧克力工藝師。

「世界巧克力大賽」（International Chocolate Awards, ICA）在世界巧克力從業人員中有著崇高地位，由歐洲區、美洲區、亞太區等全球13大分區選出的金、銀、銅得獎者都有資格進入全球決賽，也被譽為巧克力界的奧斯卡獎。

今年再度奪下1金5銀2銅2特別獎共10個獎項的吳葵妮成為全球獲獎最多的亞裔巧克力工藝師，吳葵妮致詞時說，希望可以把台灣的巧克力推廣到世界各國，為人們帶來愉悅的療癒感。

從2020年起就開始拿下世界金牌的吳葵妮，自稱是「母胎巧克力控」，因為媽媽懷她時就很愛吃巧克力，加上爸爸工作因素，從小吳葵妮就吃遍世界各國的巧克力，長大後接觸到廚藝烘焙，發現自己比別人多一點天分，讓她很快就決定走上這條路，並且選擇廚藝烘焙裡面她最愛的巧克力。

吳葵妮今年在「世界巧克力大賽」再度奪下1金5銀2銅2特別獎共10個獎項，希望可以把台灣的巧克力推廣到世界各國，為人們帶來愉悅的療癒感。中央社記者余曉涵攝 111年11月29日

吳葵妮接受中央社記者訪問時說，這次參加比賽真的是波折不斷，除了比賽規則跟往年不一樣外，也遇到很多「悲劇」，除了受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，導致員工接連確診，讓她除了要忙比賽的事情外，還要兼顧自己的店面，在交件當天還爆發急性腸胃炎。

受到疫情影響，世界巧克力大賽連續2年使用寄作品到國外的比賽方式，今年寄件地點在德國，而吳葵妮今年總共寄出11件參賽作品，奪下1金5銀2銅2特別獎共10個獎項。

吳葵妮說，交件時上吐下瀉讓她原本要交2箱貨去比賽導致只能交1箱貨，原本想說吃藥就能好轉，但半夜甚至胃抽痛到讓她哭了出來，又因為疫情不敢去大醫院急診，直到隔天才去看醫生。

看完醫生後，吳葵妮不是回家休息，而是奔回店裡繼續做巧克力，好不容易將作品寄出，吳葵妮身體也逐漸好轉時，國外卻又傳來了壞消息。

「作品被海關抽查」，吳葵妮說，海關的抽查一卡就是3週，但手工巧克力是有新鮮度的，每多放一天產品素質就會下降，甚至最後這批巧克力都被海關沒收。

吳葵妮指出，還好大會的最後收件日期尚未到期，因此還可以重新製作寄出，但因為身心壓力大，加上遇到生理期，只能強撐著不舒服的身體做完巧克力後寄出，卻又聽到作品又卡在海關。

「真是無語問蒼天」，吳葵妮說，還好這次最後有順利過關，能夠參加比賽，而且「在新鮮度下降情況下，還能得到這麼多獎項，真的很感謝上帝」。

這次吳葵妮的得獎作品是把台灣水果乾提升到精品地位，因此發展出的「療癒果物巧克力系列」，其中以「療癒果物系列－鳳梨」拿下果乾類的世界金牌，並獲得1個特別獎表揚嚴選在地食材，同系列的青芒果、香料青芒果雙雙獲得世界銀牌。

吳葵妮介紹，這款作品選用台灣有機鳳梨及百香果肉混合炮製入味，並且為了搭配鳳梨乾風味，特別加入現刮的大溪地香草籽與裹上巧克力增加層次，使得代表台灣的鳳梨乾，不落俗套，呈現精品質感，相關得獎作品將在12月接受預訂。（編輯：陳仁華）1111129