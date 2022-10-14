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徐詩媛備賽受挫未放棄 入行6年奪咖啡沖煮世界冠軍

2022/10/14 10:45
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（中央社記者余曉涵台北14日電）因參加職訓課程對咖啡產生興趣的徐詩媛，才踏入咖啡界6年，就屢次在大賽中得獎，今年更獲WCE世界盃沖煮大賽冠軍。她今天受訪時笑說，當時腦筋一片空白，一直想「真的是我嗎？」

台灣咖啡師再度在國際賽事大放異彩，台灣咖啡協會表示，代表台灣參賽的咖啡師徐詩媛，參加2022 WCE世界盃咖啡沖煮大賽（World Brewers Cup Championship，WBrC）獲得冠軍，這也是她第2次參加世界盃比賽。

徐詩媛今天接受中央社記者訪問時笑說，當時宣布冠軍得主時，她腦筋一片空白，有點不太敢相信這一切，看著她的團隊，一直想「真的是我嗎？」

徐詩媛說，由於冠軍賽前一天才剛比完初賽，體力還有點回不來，撐到下午的時候其實已經蠻累的，當公布前2名時，她還在跟另一名美國選手互相加油打氣，沒想到冠軍是她自己。

回顧自己踏入咖啡界的機緣，徐詩媛說，過去參加職訓課程時，她就對咖啡深深著迷，認為咖啡是種很好玩的東西，即使用同一種方式，但由不同人沖煮，咖啡的味道都會有不同的表現。

徐詩媛在2016年正式踏入咖啡行業，徐詩媛說，中間受到很多貴人的幫助，中間一定會有挫折，常常在準備比賽過程當中，卻找不到影響這杯咖啡的原因，讓她更想要參透種種的關聯性，過程中她也從來沒想過要放棄咖啡。

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獲得這次的世界冠軍，對於徐詩媛原來說是種肯定，也是種考驗，徐詩媛說，因為疫情的關係，所以準備的時間很長，各國派出的都是佼佼者，且這次因為疫情，能夠買到賽豆的時間比過去還要難的很多，因此要先把沖煮的概念先架構好，才知道要如何因應賽豆去調整。

徐詩媛說，這次使用的賽豆是哥倫比亞莊園的Mikava，她用不同研磨的粒徑大小，去做混合，喝起來其實像是綜合咖啡，用不同豆子泡的咖啡，但其實是同一種豆子。（編輯：陳政偉）1111014

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