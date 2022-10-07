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咖啡師徐詩媛代表台灣參賽 獲世界沖煮大賽冠軍

2022/10/7 17:36
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（中央社記者余曉涵台北7日電）台灣咖啡師再度在國際賽事大放異彩，台灣咖啡協會表示，代表台灣參賽的咖啡師徐詩媛，參加2022 WCE世界盃咖啡沖煮大賽獲得冠軍，徐詩媛也將在14日與媒體見面。

台灣咖啡師再度在國際賽事上發光發熱，台灣咖啡協會今天發出採訪通知，台灣代表選手徐詩媛在世界眾多國家代表中脫穎而出，獲得2022 WCE世界盃咖啡沖煮大賽（World Brewers Cup Championship，WBrC）冠軍，並將在14日首度與媒體見面。

台灣咖啡協會表示，評選的標準有5名評審作客觀、公平的評分，包括主審（1名）、感官評審（3名），還有1名影子評審（1名）監督比賽過程。

初賽分為兩個賽程「指定沖煮」由所有選手在7分鐘內使用大會提供同一種咖啡豆、同一用水、同一磨豆機及同一種盛裝杯子進行比賽，評審則採用盲測的方式進行評分。

「自選沖煮」選手在10分鐘內使用自己的咖啡豆結合展演的元素進行比賽，評審則會坐在賽桌前評分。決賽則直接進行「自選沖煮」，將選手的展演再一次呈現給所有觀眾。（編輯：陳政偉）1111007

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