茶道藝競賽台東大贏家 「女兒不懂茶」林廷瑀奪冠

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（中央社記者盧太城台東縣13日電）首屆茶道藝美學薪傳獎競賽，台東大贏家「女兒不懂茶」的林廷瑀奪冠，她的主題呈現來自小時候和爸爸在野溪泡茶的回憶。季軍和多名優勝同樣來自台東。

由社團法人中華茶產業文化研究學會創會長吳昭賢與理事長蔡岳君6日在台中舉辦的第一屆茶道藝美學薪傳獎，成績出爐，12獎項台東選手拿下6個獎，均由「竺澗茶漾」茶藝空間指導的學生。

吳昭賢說，這次有來自全國26名選手齊聚一堂，互相交流茶道藝文化，薪傳獎不同於其他茶藝競賽，是由109年經過會內講師甄選脫穎而出的12名推廣講師，帶領各自得意門生前來交流。目的鼓勵推廣講師在與學生的交流過程中，教學相長、累積經驗、更加純熟，進而帶領學員參加競賽交流過後，調整與檢討，讓每一次的實戰經驗都能飛快成長。

講師的教學成果由學員來展現，更是另類的一種挑戰。邀請農委會茶改場前場長陳國任、中華茶聯總會長李以德、竹山鎮茶道協會創會長葉淑盆、中華茶藝家研究協會創會長陳玉婷共同評選。

競賽結果，冠軍林廷瑀（台東）、亞軍謝玫袖（南投）、季軍陳質芬（台東）、優勝莊佩瑾（台東）、優勝詹美子（台東）、優勝張雅慧（台東）、優勝莊梅玉（台東）以上均為竺澗茶漾茶藝空間指導；另優勝陳秀琳（南投、冠軍茶業指導）、優勝林育興（台北、高山青莊園指導）、優勝張乃文（新北、高定茶作工坊指導）、優勝高嘉蔚（高雄、春耕茶苑指導）、優勝王藝萱（高雄、溫潤茶心指導）。

台東「女兒不懂茶」林廷瑀今天接受中央社記者電話訪問表示，茶道比賽評比的面向非常多，除了茶湯要好，每一個動作也都有它的美感，小至每一個茶具器皿的選擇，大至環境背景、氛圍、音樂的塑造都會是這次比賽的評分重點。

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這次比賽她想要呈現的主題理念源於小時候和爸爸在野溪邊煮茶、喝茶的回憶，那是第一次有記憶的喝茶體驗，並不是嚴謹地在茶席上喝茶，而是更自在、更融入大自然的，也是屬於她和爸爸的快樂回憶。

「這就是女兒茶道的開端吧」或許不記得當初在溪邊煮茶時，茶的味道如何，但卻永遠記得那天沁涼如冰塊的溪水，茶葉舒展映襯著樹林搖擺的舞姿，也永遠記得那天茶帶來內心的無比平靜。（編輯：黃世雅）1110813