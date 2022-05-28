新住民盧麗兒20年磨一劍 奪阿里山春茶比賽冠軍

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阿里山茶葉生產合作社2022年春季優良茶比賽28日舉行頒獎典禮，自越南嫁來台灣多年的盧麗兒（左2）拿下新品種組特等獎殊榮，嘉義縣長翁章梁（右2）、民進黨立委陳明文（左）等人同台表揚。中央社記者蔡智明攝 111年5月28日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣28日電）阿里山茶葉生產合作社2022年春季優良茶比賽新品種組特等獎由越南嫁來台灣的新住民盧麗兒奪下，她從種茶、泡茶、賣茶到製茶，經過20年磨練，今年首度獲獎，得到專家的肯定。

阿里山茶葉生產合作社2022年春季優良茶比賽因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情5月15、16日移至農委會茶葉改良場魚池分場舉行評鑑，烏龍組和新品種組分別由蘇于廓和盧麗兒奪下特等獎，今天嘉義縣長翁章梁在仁義湖岸大酒店頒獎表揚。

盧麗兒接受中央社記者訪問表示，她是華僑，原本住在越南胡志明市，25年前嫁來嘉義，先生的家族在阿里山的石棹一帶種茶，20年前她開始踏入茶產業，從泡茶、賣茶、種茶學起。

盧麗兒在10幾年前開始學習製茶，也參加比賽，但未曾得過獎，她持續精進製茶技術，努力照顧茶園產出優良茶菁，終於在今年一舉拿下特等獎。

盧麗兒說，種茶、製茶相當辛苦，要時時注意茶樹的水分是否足夠，也要施肥、除草，尤其在製茶期時，早上採完茶菁，就要開始一系列的製茶流程，2天都不能睡覺。

盧麗兒表示，20年與茶為伍，練就了一身分辨茶葉種類的能力，目前市面賣的台灣茶許多是越南茶冒充，來自越南的她，一聞就知是高山茶還是越南茶。

阿里山茶葉生產合作社今年春季優良茶比賽得獎如下：烏龍組特等獎蘇于廓，頭等獎林桂枝、蘇志峰、林瑞芬、陳良典。新品種組特等獎盧麗兒，頭等獎李青、蔡貴妹。（編輯：郭諭儒）1110528