國際地科奧賽 台學子拿2金總排名第4

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（中央社記者陳至中台北1日電）台灣學子參與2022年第15屆國際地球科學奧林匹亞競賽，抱回2金、5銀、1銅，國際總排名第4，其中建中學生王政凱個人排國際第9名。

教育部今天發出新聞稿，2名獲得金牌選手分別是台北市建國高中學生王政凱、高雄高中林子翔；銀牌為建國高中涂宇軒、新竹高中謝承安、台師大附中蘇軒漢、新竹高中王德名、高雄高中蕭皓澤；銅牌為花蓮高中王道一。

另外，國家團隊野外考察競賽，在台大海洋研究所教授黃千芬、淡江大學電機工程學系教授劉金源共同指導，以及國立海洋科技博物館協助下，組成2個隊伍參賽，在25個參賽隊伍中，獲得1金、1銀佳績。

台灣學子歷年參與地科競賽都表現不俗，去年拿下4金、1銀，國際排名第1。

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今年國際地球科學奧林匹亞競賽由義大利主辦，以線上賽方式辦理，參賽學生必須上網閱讀大量英文資料，並依數據進行分析歸納與答題，競賽題目充滿創新與挑戰。

教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系，並分別獲得教育部頒發新台幣20萬元、10萬元與5萬元獎學金。（編輯：張雅淨）1110901