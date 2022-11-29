嚼檳榔不吐檳榔汁 小黃司機診出腎衰竭急洗腎

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50歲計程車司機為提神，常把檳榔汁吞下肚，後因身體不適就醫被告知腎衰竭。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王鴻國新北29日電）嚼檳榔不僅增加罹患口腔癌風險，亂吐檳榔汁也惹人厭，但吞下檳榔汁恐損傷腎臟，50歲計程車司機為提神，常把檳榔汁吞下肚，後因身體不適就醫被告知腎衰竭，緊急洗腎救回一命。

衛生福利部台北醫院今天新聞稿指出，50歲的陳姓計程車司機有抽菸及嚼檳榔習慣，一天常吃到約20到30顆，甚至為了提神，會連檳榔汁都吞下肚。

陳男近期發現雙腿水腫，且感覺厭食、倦怠、腹脹，於是到診所做健康檢查，發現尿素氮和肌酸酐異常高，於是轉診至衛生福利部台北醫院進一步檢查。

台北醫院腎臟內科主任廖丁瑩表示，經檢查，健康的成人血中尿素氮正常值約為7~20mg/dl，而患者的數值高達84mg/dl，是正常值的4倍以上，若延誤治療恐造成呼吸衰竭等併發症，嚴重可能導致死亡。

廖丁瑩表示，由於檳榔配料中的石灰成分會刺激交感神經系統，嚼檳榔及吞檳榔汁都會傷害腎功能，有研究證實嚼檳榔得到慢性腎臟病或出現蛋白尿的機率都較一般人高。

廖丁瑩表示，嚼檳榔只能有短暫的亢奮效果，卻增加罹患口腔癌、腎臟病的風險，對身體造成嚴重傷害，得不償失。這名患者當時被告知腎衰竭，進行住院治療並緊急洗腎。出院後，也必須一輩子定期洗腎。

廖丁瑩表示，三高、腎臟病已不是老年人的專利，年輕人也需要留意，配合治療、照醫囑服藥，避免長期血壓高、血糖高而傷害腎臟。若習慣嚼檳榔、抽菸者，建議定期檢查腎功能，也建議民眾多加使用國健署補助的免費成人健檢，及早發現身體狀況，才能早期介入、早期治療。（編輯：李錫璋）1111129