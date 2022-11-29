高普考行政類科錄取排行 政大台大北大居前三

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（中央社記者陳俊華台北29日電）考選部今天說，111年高普考行政類科錄取學校十大排行榜中，政大、台大、北大居前3名；另外，公私立大學都有新進榜者，包括台北商業大學、高雄科技大學、暨南大學及台北醫學大學。

考選部透過新聞稿指出，111年高普考7月舉行，總計錄取4164人；高普考依工作內容及專業性質，分為行政與技術兩大類科。行政類科方面，111年高普考共設置67個行政類科，其中高考三級有40個、普考27個。

考選部表示，大學畢業3年內報考111年高普考行政類科前十大學校總排名，依序為政治大學、台灣大學、台北大學、成功大學、東吳大學、台北商業大學、中正大學、中興大學、高雄科技大學、台灣師範大學。

考選部表示，公立學校前十大，除了上述總排名已入榜的9所學校外，還有暨南國際大學；私立學校前十大除總排名已入榜的東吳大學外，還包括東海大學、逢甲大學、輔仁大學、淡江大學、銘傳大學、中山醫學大學、中原大學、台北醫學大學、靜宜大學。

考選部指出，據近10年高普考報考人數資料顯示，整體人數在100年到102年達高峰後，逐年呈下降趨勢，但用人機關每年開缺情形變化不大，使錄取率小幅提升；104年以前高普考行政類科總錄取率不到6%，104年起向上攀升，並穩定介於6.5%到7.3%間。

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考選部說，透過錄取人數數據，除提供教育端審視其教學設計與內容方向，發揮良性交流效益外，也回應大專校院關注其畢業生或在校生錄取高普考的排行，掌握學子職涯起步的選擇取向，作為教考兩端的鏈結與橋梁。

考選部表示，持續深化校園國考宣導扎根工程，是近年招募公務人才的重要管道，未來將以「主動招才、積極攬才」為核心價值，強化國考的人才招募事務，鼓勵有志從事公共服務的青年及早準備，加入公職行列。（編輯：謝佳珍）1111129