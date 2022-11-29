班班吃石斑次數現落差 漁業署請教育部協助掌握

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）漁業署今天表示，10月起供應學校午餐石斑魚迄今，雙北等13縣市有2086校已吃過；考量部分縣市吃2次以上，反之有人還沒吃過，已請教育部協助，避免集中下單，好讓班班吃到石斑。

中國今年6月時宣布暫停輸入台灣石斑魚，行政院農業委員會除了強化內、外銷及加工處理因應，也宣布要讓學校午餐吃到石斑魚，但近來輿論持續質疑產量恐不夠提供學校午餐「班班吃石斑」。

為此，農委會漁業署今天發布新聞公布迄今執行現況，從10月起供應迄今，台北市、新北市等13縣市所轄學校已食用1次，且部分縣市所轄學校師生已食用2次以上，食用校數約2086校、123萬人。

漁業署並說，石斑魚風味佳、有彈性，廣受師生好評，出現各縣市同時下訂，或一次下訂2到3次供應量的熱況，於是短期內市場需求大增，綜合考量庫存量、加工量能，以及有的學校還沒吃過，已請教育部國教署及教育單位精確掌握需求，避免集中下單，讓班班能吃到石斑。

漁業署說明，全台共3000多所學校執行學校午餐石斑魚專案，須選用取得3章1Q大規格原料魚，才能加工取肉、去刺、切塊，規劃每個月供應1次，產地須延養以符合規格；原規劃本學期吃4次，如果來不及吃足，下學期會補齊次數。

3章1Q是指台灣有機農產品標章、產銷履歷農產品標章、CAS台灣優良農產標章，以及台灣農產品生產追溯QR Code。

漁業署並說，石斑魚從6月被中國暫停輸入後，強化內外銷的市場現況都很活絡，原規劃國內行銷1600公噸，迄今已銷售2047公噸，增加447公噸；規劃外銷300噸部分，迄今外銷量已逾1713公噸（以龍虎斑為主），增加1413公噸。（編輯：陳政偉）1111129