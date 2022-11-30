女童搔癢抓破皮滲組織液 藥師籲勿信網路偏方

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北30日電）秋冬換季溫差大，好發異位性皮膚炎，一名1歲女童四肢和臉部癢到抓破皮，甚至滲出組織液，媽媽差點誤用網路建議偏方。食藥署提醒，除保濕和正確藥物治療，應改善生活型態。

異位性皮膚炎是一種慢性且反覆發作的皮膚疾病，為提升民眾正確用藥觀念，衛生福利部食品藥物管理署今天上午舉行記者會，邀請社區藥師鄭文柏分享實務個案經驗。

鄭文柏曾遇過一名欲購買某知名花露水的媽媽，細問才知其家中1歲女童近一個月四肢和臉部搔癢厲害，抓破皮嚴重到組織液外漏，因擔心類固醇副作用，看網路群組分享某知名花露水有效就跑來買。

鄭文柏指出，某知名花露水成分中食用酒精占70%，其他為水和香精，雖能短暫止癢，香精卻可能引起持續發炎；他向這名媽媽說明短暫使用強度較輕的類固醇並無嚴重副作用，且搭配保濕及減少外界致敏因子刺激，就能穩定炎症，較不會變成慢性過敏，之後轉介至小兒科。

另外為一名47歲男性，本身有糖尿病和高血壓等慢性病史，入冬後四肢關節處搔癢厲害，抓到脫屑有血水，除平常自行使用藥膏，還搭配沖滾燙熱水、擦凡士林等方式，但搔癢症狀未見改善。

鄭文柏提醒，熱水、鹼性清潔劑都會破壞皮脂平衡，造成皮膚更乾燥，建議用溫水及弱酸性洗潔劑，至於凡士林、嬰兒油等產品含礦物油為鎖水成分，若要加強保濕可先使用一般乳液。

食藥署藥品組科長林邦德簡報指出，異位性皮膚炎的發作牽涉到多種機制，乾冷冬天可能讓症狀更嚴重，患者的皮膚除出現乾燥搔癢之外，不同的人會合併不同症狀，如紅疹、脫皮、滲出組織液、結痂或苔癬化等，少數特別嚴重者可能需要就醫治療。

至於一般常見的輕微異位性皮膚炎，林邦德表示，皮膚保濕是對抗異位性皮膚炎的基本要素，含水量較少的油性軟膏或是含尿素成分，均可提升保濕效果。

再者，異位性皮膚炎會伴隨皮膚癢症狀。林邦德說，可使用抗組織胺外用藥膏，但要注意的是，患部皮膚若過於脆弱敏感，也可能因清涼劑的刺激而誘發紅腫等反應，2歲以下兒童應避免使用添加薄荷醇、冬青油或樟腦等清涼劑的藥膏。

外用類固醇是異位性皮膚炎的治療主力，長期使用外用類固醇卻會造成皮膚變薄、變色等問題。林邦德強調，民眾使用時應遵照醫療專業人員的指示，切勿自行用藥，也勿自行增減頻率及塗藥範圍。

此外，林邦德說，改善日常生活型態，諸如減少攝入致敏食物、保持環境整潔、放鬆心情減輕壓力等，皆可緩解異位性皮膚炎發作。（編輯：管中維）1111130