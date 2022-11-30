中研院淨零建議書 籲速推5科技

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（中央社記者楊淑閔台北30日電）費時2年，中央研究院今天發布「台灣淨零科技研發政策建議書」，建議儘速推動去碳燃氫、地熱、海洋能、高效太陽光電系統及生質碳匯5項科技，並舉例去碳燃氫具國際市場價值。

中研院召開記者會發布「台灣淨零科技研發政策建議書」，由院長廖俊智擔任「永續轉型減碳路徑政策建議諮詢平台」召集人，邀請院士、國內專家學者提出建議，經由科技角度提供台灣邁向2050淨零排放的研發路徑建議，搭配社會、經濟及治理面向的措施，帶動能源轉型及產業轉型，並建構社會調適力。

中研院環境變遷中心特聘研究員兼主任陳于高指出，目前台灣溫室氣體排放量超過90%來自能源部門，其中又以發電排放為大宗（大於48%）；由於電力使用方便、效率高，未來能源使用將大量以電力供應為主，增加電力需求。

陳于高說，除了在需求面調節並增加能源效率，從發電端減碳，最終「創造足夠的零碳電力」為台灣淨零策略的重中之重；建議書針對零碳電力的科技研發選項分析技術優勢，及既存限制與未來挑戰，將可能的作為分為4個層次提出建議。

陳于高指出，首先是儘速推動部分，包含去碳燃氫、地熱、海洋能、高效太陽光電系統及生質碳匯5項淨零科技。

中央社記者提問，台灣市場小，先進國家研發起步早，台灣如何切入發展。他說，台灣還是有護國神山，有不同經濟模式可以思考，怎樣讓全球的需求變成台灣的需求是第一個步驟；再來是台灣特別的需求布建，需有政府的挹注協助立足，像是去碳燃氫絕對不只是台灣的需求，開發出來後全球市場還有很多機會，有未來市場的思考在裡面。

廖俊智說，所有的技術在開發過程當中都可以向國際輸出，所以雖然在台灣布建，但是眼光是放在國際市場，不只有台灣市場。

陳于高並說，研議期間與政府的交流不缺平台，有很多場合已把意見讓官方知道。

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建議書的策略建議也包含擴大推動的科技領域，包含風力發電、新興生質能、電力系統配套（智慧電網、儲能）、社會（例如公私協力將永續扎根於教育等）、經濟措施（例如碳稅費的實施）。

持續推動的策略建議科技領域則包含傳統生質能、水力發電、傳統碳捕捉利用及封存（CCUS）、自然碳匯（農林）；密切追蹤的策略建議科技領域，例如未來核能技術，像是核融合技術國際仍在發展中，須注意國際動向，以及新興碳捕捉、利用及封存。（編輯：管中維）1111130