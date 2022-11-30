高鐵元旦疏運加開114班列車 12/2開放訂票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北30日電）台灣高鐵公司今天宣布，今年12月30日至明年1月3日為元旦疏運期，今年12月2日零時起開放訂票。

台灣高鐵發布新聞稿，元旦疏運期從今年12月30日至明年1月3日，將加開114班次列車（南下57班、北上57班），5天總計提供836班次列車的旅運服務。

台灣高鐵說，旅客可自今年12月2日凌晨零時起，透過台灣高鐵T Express行動購票App（內含智慧語音訂票功能）、網路訂票系統、高鐵合作之便利商店，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購元旦疏運期間所需的車票。

依據政府最新防疫指引，12月1日起，雖取消室外場所/空間戴口罩的規定，但搭乘大眾運輸交通工具仍須戴口罩；台灣高鐵提醒旅客遵守相關防疫規定，旅客自進入車站大廳、乘車至出站，應自備口罩並全程戴著。（編輯：張芷瑄）1111130