高鐵總營運班次增為280班 環評大會審查通過

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（中央社記者張雄風台北30日電）環保署環評大會今天審查高鐵常態性營運增班環差案，高鐵公司變更總營運班次由最高192班提高至280班，並提出噪音、振動模擬監測數據，獲得環委認同。此案建議補充修正後通過。

行政院環境保護署召開環境影響評估審查委員會第431次會議，審查「高速鐵路環境影響評估報告環境影響差異分析報告（常態性營運時段及班次調整）」。

開發單位台灣高鐵公司表示，為配合通勤旅客早出晚歸旅運需求，將常態性營運班次端點站發車時間提早至清晨5時30分，收班時間延後至翌日凌晨1時。

另外，高鐵公司指出，預估民國128年每日旅客量21萬人，目前常態性營運班次已接近核定班次上限（192 班），規劃增加各時段尖峰小時常態性營運班次，累計全日最大總班次至280班。

初審會議時，環評委員表示，由於總營運班次增至280班次，且高鐵開通後沿線陸續發展成聚落，應該增加對敏感點位的噪音、振動監測及擬減輕措施。

高鐵公司指出，針對20處敏感點進行電腦模式模擬，各時段音量均符合相關噪音管制標準。未來會持續進行每季一次20處敏感點噪音敏感點監測；當全日常態班次發車超過192班次，以自主性再訪視該監測點住戶，協商可行改善方式，例如協助設置實體圍牆或安裝氣密窗等，以降低高鐵噪音的影響。

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此外，高鐵公司表示，新建高樓噪音於禁限建審查，會請開發單位應做好室內噪音防制工作及將開口面遠離高鐵等；關於環評委員特別提出吳厝（雲林縣）及陽明國小（台南市）2點位振動監測，會先行啟動，以供比對，當全日常態班次發車超過192班次時，於6個月內啟動其餘點位振動監測作業。

環評委員會中僅增加關於鳥擊、蝙蝠撞擊等事件，應說明諸如此類動物屍體撿拾時段，並進行熱點分析、研擬減輕對策。此案建議補充修正後通過。（編輯：管中維）1111130