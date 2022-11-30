華航工會籲桃機航廈分配依聯盟 避免旅客團團轉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

桃園國際機場規劃興建中的第3航廈未來使用將改依航線分配，華航企業工會30日到交通部前陳情，呼籲回到原先依國際航空聯盟分配方式，工會認為，若桃機採依航線分配，未來恐將迫使旅客與機場工作者頻繁於航廈間奔走。中央社記者汪淑芬攝 111年11月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北30日電）桃園國際機場規劃興建中的第3航廈，未來使用將改依航線分配，華航企業工會今天到交通部陳情，呼籲回到原先依國際航空聯盟分配方式，避免旅客在機場團團轉。

華航企業工會今天由地勤人員現身說法，表示現在華航在桃園國際機場第1及第2航廈都有提供服務，不同航線在不同航廈登機，但時常有旅客跑錯航廈，急得在機場團團轉，有些旅客還會怪罪華航，地勤人員也常要協助東南亞來台灣轉機的旅客，追趕在另一航廈往北美的班機。

桃園國際機場公司董事長林國顯先前曾對外表示，原來是希望用航空聯盟分配第3航廈，後來認為因長榮航空、中華航空分屬不同聯盟，星宇航空沒加入聯盟，如果把第3航廈專屬給一個聯盟，最大的問題是另外的航空公司沒辦法進來，所以後來規劃改由國籍航空公司優先進駐，北美與東南亞間的轉機航線優先。

昨天交通部長王國材接受媒體聯訪也提到，要公平對待國籍航空公司，第3航廈分配使用正由桃機公司與航空公司討論，還未定案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

華航企業工會認為，如果桃機仍採依航線分配，未來將迫使旅客與機場工作者頻繁於航廈間奔走，因航空公司的航班會出現接飛問題，無法確定能一定停靠在旅客辦理報到劃位的航廈，導致民眾出國恐面臨辦理劃位託運行李的航廈與登機門的航廈不同，被迫在偌大的機場航廈間穿梭。

華航企業工會呼籲，桃機在航廈規劃上應回到較符合國際趨勢的「一聯盟一航廈」，並召開公聽會，避免旅客跑錯航廈，減少轉機旅客的不便。（編輯：張雅淨）1111130