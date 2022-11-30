疫情連4年下降 北藝中心點燈響應世界愛滋病日

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（中央社記者陳婕翎台北30日電）台灣愛滋疫情已連續4年下降，今年截至10月底新增感染數較去年同期下降15%，為響應世界愛滋病日，北藝中心今年成為繼台北101、中正紀念堂後，點燈掛上紅絲帶的台北新地標。

每年12月1日是世界愛滋病日，疾病管制署今晚在台北表演藝術中心舉辦世界愛滋病日記者會，衛福部長薛瑞元致詞時表示，台灣去年愛滋防治成效已達「90-94-95」，優於全球的「85-88-92」，下一步將朝聯合國2030年「95-95-95」目標邁進，呼籲各界持續投入愛滋防治，消弭預防、篩檢及治療等各項服務的不平等。

聯合國提出「95-95-95」目標，代表95%感染者知道自身愛滋感染狀態、95%感染者已服藥、95%服藥感染者達到病毒量測不到。

疾管署長周志浩表示，台灣歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行，但愛滋防治並未受影響，篩檢量不減，今年截至10月底新增感染數較去年同期下降15%。

周志浩也提到「U=U」觀念，感染者只要穩定服藥治療，維持在體內病毒量測不到的狀態，就不會透過性行為傳染給伴侶。他承諾將持續增加服務資源可及性，讓民眾從預防、篩檢到治療，皆能接受到所需的服務與資源，建構健康友善的環境，減少障礙與歧視，朝2030年消除愛滋目標邁進。

為響應聯合國愛滋病規劃署2022年的世界愛滋病日，疾管署即日起至明天的晚間6至9時，在台北表演藝術中心巨球處點燈，打上「2022 WORLD AIDS DAY」字樣，讓愛滋防治紅絲帶點亮夜空。

疾管署也為2022年世界愛滋病日量身打造專屬IG濾鏡「為愛滋一同舞動」，邀請民眾線上一同舞動拍攝15秒手勢舞、接收不同擺放方式的紅絲帶及相異顏色的愛心，象徵不論是誰都能接收愛滋防治資源。（編輯：張雅淨）1111130