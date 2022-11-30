更多編輯台推薦新聞：
12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看
生活

12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣水果拓展外銷 日本成最大市場取代中國
首頁 / 生活

疫情連4年下降 北藝中心點燈響應世界愛滋病日

2022/11/30 21:16（11/30 21:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
衛福部疾管署響應世界愛滋病日，30日起至12月1日晚間在台北表演藝術中心巨球處點燈投影，點亮2022 WORLD AIDS DAY字樣，讓愛滋防治紅絲帶點亮夜空。（疾管署提供）中央社記者陳婕翎傳真 111年11月30日
衛福部疾管署響應世界愛滋病日，30日起至12月1日晚間在台北表演藝術中心巨球處點燈投影，點亮2022 WORLD AIDS DAY字樣，讓愛滋防治紅絲帶點亮夜空。（疾管署提供）中央社記者陳婕翎傳真 111年11月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北30日電）台灣愛滋疫情已連續4年下降，今年截至10月底新增感染數較去年同期下降15%，為響應世界愛滋病日，北藝中心今年成為繼台北101、中正紀念堂後，點燈掛上紅絲帶的台北新地標。

每年12月1日是世界愛滋病日，疾病管制署今晚在台北表演藝術中心舉辦世界愛滋病日記者會，衛福部長薛瑞元致詞時表示，台灣去年愛滋防治成效已達「90-94-95」，優於全球的「85-88-92」，下一步將朝聯合國2030年「95-95-95」目標邁進，呼籲各界持續投入愛滋防治，消弭預防、篩檢及治療等各項服務的不平等。

聯合國提出「95-95-95」目標，代表95%感染者知道自身愛滋感染狀態、95%感染者已服藥、95%服藥感染者達到病毒量測不到。

疾管署長周志浩表示，台灣歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行，但愛滋防治並未受影響，篩檢量不減，今年截至10月底新增感染數較去年同期下降15%。

周志浩也提到「U=U」觀念，感染者只要穩定服藥治療，維持在體內病毒量測不到的狀態，就不會透過性行為傳染給伴侶。他承諾將持續增加服務資源可及性，讓民眾從預防、篩檢到治療，皆能接受到所需的服務與資源，建構健康友善的環境，減少障礙與歧視，朝2030年消除愛滋目標邁進。

為響應聯合國愛滋病規劃署2022年的世界愛滋病日，疾管署即日起至明天的晚間6至9時，在台北表演藝術中心巨球處點燈，打上「2022 WORLD AIDS DAY」字樣，讓愛滋防治紅絲帶點亮夜空。

疾管署也為2022年世界愛滋病日量身打造專屬IG濾鏡「為愛滋一同舞動」，邀請民眾線上一同舞動拍攝15秒手勢舞、接收不同擺放方式的紅絲帶及相異顏色的愛心，象徵不論是誰都能接收愛滋防治資源。（編輯：張雅淨）1111130

衛福部疾管署30日在台北舉辦2022世界愛滋病日記者會，北藝中心執行長王孟超（左起）、疾管署長周志浩、衛福部長薛瑞元、行政院首席防疫顧問張上淳、愛滋防治及感染者權益保障會委員林錫勳與柯乃熒出席。中央社記者陳婕翎攝 111年11月30日
衛福部疾管署30日在台北舉辦2022世界愛滋病日記者會，北藝中心執行長王孟超（左起）、疾管署長周志浩、衛福部長薛瑞元、行政院首席防疫顧問張上淳、愛滋防治及感染者權益保障會委員林錫勳與柯乃熒出席。中央社記者陳婕翎攝 111年11月30日
#周志浩
#疾管署
#聯合國
周志浩
台灣部分細菌抗藥性比例達9成 全球超過35年無新機轉藥物 蘇貞昌表揚36名模範公務員 讚周志浩防疫有功
薛瑞元
本土疫情趨緩 薛瑞元：防疫重心轉監測中國 傳染病防治法修法啟動 薛瑞元：我會負起責任
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族