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世新性別所傳停招 立委憂影響台灣性別議題布局

2022/12/1 11:47（12/1 19:02 更新）
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世新大學性別所傳出將被校方停招，師生組成「反停招小組」抗爭。（圖取自世新大學網頁www.shu.edu.tw）
世新大學性別所傳出將被校方停招，師生組成「反停招小組」抗爭。（圖取自世新大學網頁www.shu.edu.tw）
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（中央社記者陳至中台北1日電）世新大學性別所傳出將被校方停招，師生組成「反停招小組」抗爭，多名立法委員也擔心，將影響相關人才培育和台灣性別議題、政策的佈局。教育部長潘文忠則說，仍在校內討論階段，停招須經教育部核定。

世新大學性別研究所傳出將被校方停招，師生組成「反停招小組」，今天提出聲明，反對校方的「系所調整」，擔心若被併入行政管理系或傳播學院，因教學、研究方向有非常大的差異，將影響學生受教權和教師的研究多元性。

「反停招小組」聲明也提到，少子女化不該成為犧牲性別所的理由，行政院日前舉行消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）第4次國家報告國際審查會議，審查委員們也特別強調在高等教育中，性別所扮演的重要角色。

教育部長潘文忠今天到立法院教育及文化委員會備詢，朝野多名立委都關注性別所議題。民主進步黨籍立委陳秀寶表示，性別所近年招生滿額，且台灣目前只有3校有相關研究所，世新一旦停招，每年培育人才數會剩下不到30人。

對此，潘文忠表示，大學整併系所，第一時間教育部不會知道，但最後仍須經教育部核定才算數。傳出消息後，高教司有立刻去瞭解，並表示若缺乏資源，可以提供協助。

時代力量黨籍立委王婉諭隨後質詢時也表示，高等教育要停招系所，具有自主性。但台灣只有3個性別所，世新一旦停招，將影響國家性別政策、性別價值的整體佈局。

民進黨籍立委范雲也認為，性別所對公務機關、NGO（非政府組織）、媒體相關性別人才的訓練非常重要，不該完全用市場邏輯，「不賺錢就關掉。」

潘文忠回應各立委質詢時，多次強調性別教育是普世價值，據教育部瞭解，世新性別所案仍在校內討論階段，即便學校決定要停招或整併，也須經教育部核定才算數。

中央社記者詢問世新大學校方，截至11時20分，尚未獲得回應。（編輯：陳清芳）1111201

#潘文忠
#教育部
#台灣
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