向日本購車？高鐵：尚未定案勿片面揣測

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北2日電）東元集團會長黃茂雄昨天在日本台灣交流協會活動中指出，可望1、2年內向日本採購新一代高鐵車輛。台灣高鐵回應，採購案正在程序中，尚未定案，請外界勿片面揣測。

黃茂雄昨天指出，台灣高鐵將在1、2年內採購新一代的高鐵車輛，這就會有很多金流，現在雙方代表在磋商中，也希望日本台灣交流協會代表泉裕泰能給予支持和指教；另外，未來將有氣候變遷、經濟供應鏈變化、安全保障、網路資安、公共衛生等刻不容緩議題，這些都要在未來一一克服，讓區域和平跟安全能夠得到保障。

高鐵發布新聞稿表示，現階段高鐵新購列車採購案正在程序中，尚未定案，請外界勿片面揣測。

台灣高鐵說，綜合考量高鐵現行乘載率狀況（尤其週末及疏運假期）、未來運量成長趨勢、列車維修及運轉調度需求等多項因素，自2019年起規劃新列車採購。

台灣高鐵表示，經2次招標，皆因廠商所報價格與市場行情差距過大及部分投標文件不符規範要求而廢標，故著手研議包含洽第三人採購可行性等可能解決方案。

台灣高鐵說，已於2022年3月啟動第3次招標作業，以邀標方式，同時邀請多家具備高鐵列車開發經驗廠商參與投標，後續將依安全、技術、營運、財務等面向綜合評估考量後，完成採購作業程序。（編輯：黃世雅）1111202