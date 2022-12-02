高鐵運量逐步回升 已達疫情前9成水準

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（中央社記者余曉涵台北2日電）台灣高鐵董事長江耀宗今天表示，隨著逐漸解封，運量已經逐步恢復中，今年截至10月底旅客已達4244萬人次，平均每天14萬人次，已達疫情前9成以上水準。

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）逐漸邁入後疫情時代，各界也逐步解封，台灣高鐵的運量也逐步恢復到疫情前水準。

台灣高鐵董事長江耀宗表示，截至今年10月底旅客人數已經到4244萬人次，平均每天14萬人次，較去年同期相比增加27.7%，已經是疫情前9成以上的水準。

在旅遊業績方面台灣高鐵也逐漸回升，台灣高鐵旅遊事業處副總經理蕭冠群表示，2019年參加高鐵假期等產品的旅遊人次為317萬人次，發生疫情後的2020年剩下250萬人次，2021年最慘只有147萬人次。

蕭冠群說，今年雖然疫情起伏，但已經逐漸恢復正常，今年1到10月有202萬人次。可望超過2020年的數字，明年目標則是訂在398萬人次。

江耀宗指出，這波疫情讓高鐵面臨挑戰，但仍努力營造好的乘車環境，未來5年的策略規劃，要結合國際ESG趨勢，融入在各項經營策略中。

江耀宗說，2023年至2027年的下一個5年中長期策略規劃中，將結合本土廠商，把旅客經常接觸的列車設備，如座椅餐盤、椅套布、空調濾網等，研發安全抗菌的新材質。

江耀宗表示，因應高齡社會的挑戰，也通盤檢視各項與旅客服務相關的軟硬體設施，希望為旅客打造更加「安心乘車」的友善環境。（編輯：陳政偉）1111202