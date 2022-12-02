聖露西亞總理到訪 台科大分享產學、創業經驗

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聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）（左）11月29日到台灣科技大學訪問，校長顏家鈺（右）致贈禮品。（台科大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年12月2日

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（中央社記者陳至中台北2日電）聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）近日訪問台灣科技大學，和3名聖露西亞籍在台學生見面。台科大也分享產學合作、青年創業的經驗。

台科大今天發出新聞稿，皮耶於11月29日下午率團到訪台科大，校長顏家鈺帶領主管接待。

顏家鈺對皮耶率團到校交流感到榮幸，並就學校如何結合教學研究與產業合作、推動技職教育、青年創業發展等議題，與訪問團交流分享。

據台科大轉述，皮耶對台科大辦學及研發成果表達肯定和讚許。期盼有更多聖露西亞青年來台就學，雙方持續深化人才培育及研發合作。

這次交流活動中，校方邀請到目前分別就讀數位所博士班、建築所博士班、建築所碩士班的3名聖露西亞籍學生共同參與交流與討論。

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數位所學生歐時琳（Shrine Menella St Omer）表示，能到台灣就讀博士班，感到非常幸運。台科大對外籍生十分友好，包括英語授課以及舉辦相關學術活動、社交活動等，也感謝數位所教授、同學們的熱情友善，提供各方面協助。

根據台科大資料，目前已培育4名聖露西亞畢業校友，現在則有7名學生分別在資工、電機、數位、建築與先進科技全英語外國學生專班就讀。（編輯：謝雅竹）1111202