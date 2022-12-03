愛情長跑7年 鐵道迷在台鐵工作邂逅結連理

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（中央社記者余曉涵台北3日電）睽違3年，台鐵今天再度舉辦集團婚禮，有30對新人在台鐵局長杜微見證下結為連理。其中夫妻皆為鐵道迷的林洋壎與林君黛，在台鐵工作中邂逅，經過7年愛情長跑，終於變成一家人。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，台鐵職工福利委員會舉辦的台鐵集團婚禮已經停辦2屆，今年再度在台北車站舉辦隆重婚禮，共有30對新人在台鐵局長杜微、往來旅客的見證下完成人生大事。

其中司機員陳信權與曾在台鐵擔任服務員的柯欣妤是藉由同事介紹認識，在一起已經8、9年，初相識當下的感覺，卻不存在一絲一毫的陌生感，彷彿已經認識許久，所以留下彼此的聯絡方式，後來就漸漸走在一起。

陳信權接受媒體聯訪時說，一起在台鐵工作讓他最印象深刻的是有次執勤普悠瑪時，開車前才發現搭班的服務員居然是柯欣妤，就有共同約出去喝咖啡，讓感情持續升溫。

另一對在一起已經有7年的林洋壎與林君黛雙方都是鐵道迷，在台鐵受訓期間牽起兩人的緣分。

身為司機員的林洋壎說，他跟林君黛是在北投員工訓練中心受訓時認識，當時因為兩人的教室很接近，下課時林君黛走去廁所的路上就會經過林洋壎的教室，讓他開始注意到這名「國色天香」的美女，就開始想辦法認識她。

林洋壎指出，當時跟朋友在北投員工訓練中心KTV唱歌時，剛好遇到林君黛就讓他把握良機，鼓起勇氣跟林君黛搭話。林君黛則說，當時對林洋壎的第一印象是斯斯文文，很有禮貌。

林洋壎與林君黛交往初期是遠距離戀愛，後來林洋壎請調離林君黛很近的彰化，林洋壎指出，調到彰化後終於不用像遠距離時、半個台灣跑，讓他們的戀情開始升溫。

林洋壎表示，他們很喜歡搭台鐵出門，因為有種很愜意的感覺，搭著火車全台留下旅遊的足跡。

杜微致詞時表示，台鐵員工最重視承諾，不管在服務或待人處事，像是承諾開一班車出去就會開出去，對另一半也會有終身承諾，現在台鐵內部的福利措施增加，希望新人們可以增產報國。（編輯：陳政偉）1111203

台鐵職工福利委員會3日下午在台北車站大廳舉辦111年集團結婚典禮，30對新人許下一生幸福承諾，開心接受親朋好友祝福。中央社記者趙世勳攝 111年12月3日

台鐵職工福利委員會3日在台北車站大廳舉辦111年集團結婚典禮，30對新人現場交換誓約戒指，互許終身，各界見證。中央社記者趙世勳攝 111年12月3日

台鐵職工福利委員會主辦111年集團結婚典禮3日下午在台北車站幸福登場，30對佳偶互許終身，接受各界祝福，現場洋溢甜蜜氛圍。中央社記者趙世勳攝 111年12月3日

台鐵職工福利委員會3日下午在台北車站大廳舉辦「111年集團結婚典禮」，30對新人齊聚會場，在親朋好友見證下開心完成婚禮，臉上盡是喜悅神色。中央社記者趙世勳攝 111年12月3日

台鐵職工福利委員會3日下午在台北車站大廳舉行111年集團結婚典禮，計有30對佳偶參與，新人們依序步上紅毯，現場喜氣洋洋。中央社記者趙世勳攝 111年12月3日

台灣鐵路管理局職工福利委員會3日下午在台北車站大廳舉行111年集團結婚典禮，多對新人甜蜜攜手約定終身，有新郎現場向新娘單膝下跪送上捧花，幸福喜悅溢於言表。中央社記者趙世勳攝 111年12月3日

台鐵111年集團結婚典禮3日下午在台北車站大廳登場，一對新人開心在台上親吻，在親朋好友見證下完成終身大事。中央社記者趙世勳攝 111年12月3日