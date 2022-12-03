台南動物嘉年華登場 近千人遊行踩街發聲守護環境

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（中央社記者張榮祥台南3日電）珍古德協會及24所國中小學師生等近千人，今天在台南市安平遊憩碼頭榕樹廣場透過「生命之網」根與芽動物嘉年華活動，以遊行踩街呼籲保育生物的重要性，邀眾人共同守護環境。

「生命之網」根與芽動物嘉年華今年邁入第8年，今天在台南市安平遊憩碼頭榕樹廣場登場，由台南市副市長戴謙、長榮大學、珍古德協會、24所國中小學師生、來自蒲隆地及坦尚尼亞等國外籍學生，共近千人為瀕危動物發聲。

這場動物嘉年華以「守護瀕危動物」為主題，由長榮大學珍古德生態中心老師、藝術專家及台南24所國中小學進行系列課程，各校以親手製作的動物造型環保道具遊行踩街，現場更設計瀕危動物保育及生態的闖關攤位，呼籲保育生物的重要性。

戴謙表示，因應極端氣候衝擊，「永續環境」是市政推動重點，南市府啟動陽光電城計畫，以呼應綠能轉型趨勢，同時鼓勵學校向下扎根推動能源及環境教育，且積極延伸到永續社區及國際連結。

台南市政府發布新聞稿指出，「生命之網」根與芽動物嘉年華已連續舉辦8年，參與學校從8校擴展到今年的24校，讓學生發揮力量影響家長及社區民眾，一起為世界瀕危動物發聲，以公民行動共同守護環境。

截至2022年，國際自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄，已評估瀕臨絕種生物高達20%遭滅絕威脅，生物多樣性對健康的地球至關重要。（編輯：卞金峰）1111203