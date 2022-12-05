未來一週2波東北季風 北部6日清晨低溫16度

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（中央社記者張雄風台北5日電）氣象局今天表示，未來一週2波東北季風接力，明天清晨北部低溫下探攝氏16度，整天高溫也未達20度；7、8日稍微回溫，但9日起另一波東北季風增強，預估北部持續濕涼至12日。

中央氣象局下午更新豪雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸有局部大雨或豪雨，宜蘭（頭城）、新北（汐止）地區及台北市山區有局部大雨發生。

氣象局預報員趙竑中央社記者，這週有2波東北季風接力。首先明天清晨東北季風影響，中部以北、東半部有短暫雨；基隆北海岸、東北部、大台北山區今晚至明天降雨持續，要留意有局部大雨或豪雨發生。

趙竑表示，預計7、8日東北季風稍減弱、降雨稍緩，但北部、東半部仍有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部、大台北山區還是有局部大雨發生的機會；9日起至12日另一波東北季風影響，北部、東半部再轉為有短暫雨的天氣，中南部多雲到晴。

溫度方面，趙竑提到，明天清晨北部最低溫約16、17度，局部地區會再稍低一些，其他地區約18至20度；高溫部分，北部可能僅18、19度，花東約20、21度，南部可達26、27度。

趙竑表示，預計7、8日氣溫稍微回升1、2度，8日北部高溫預估可達20、21度；9日起冷空氣再增強，強度應該不亞於明天這波，預估天氣會持續偏濕冷至12日，溫度降幅則需要再觀察。

趙竑提醒，明天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海有長浪發生；7日晚間至8日清晨西半部地區易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：管中維）1111205