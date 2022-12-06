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班班吃石斑進度不一 農委會：會讓好食材進校園

2022/12/6 13:38
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（中央社記者張雄風台北6日電）學童營養午餐「班班吃石斑」仍有9縣市尚未吃到。農委會副主委陳添壽今天表示，會讓好的食材進到學校營養午餐；並表示不要急於一時，一定會讓學校吃到，不是擠在一起。

行政院農業委員會今天舉辦「農業推廣金推獎」頒獎典禮，農委會副主委陳添壽會後接受媒體聯訪。

有媒體提問，根據農委會統計，石斑魚年產量是1.6萬公噸，但班班吃石斑只須400多公噸，為何會缺貨。陳添壽表示，今年6月13日後中國暫停台灣石斑魚輸入，6月以前已經有一部分石斑魚已外銷；當初就是希望好的食材能進去學校營養午餐，這是最大的願望，因為小朋友不敢吃有刺的魚，所以要處理好。

媒體追問，高雄承諾班班吃石斑會吃滿4次，其他縣市是否也一樣。陳添壽沒有正面回應，僅表示希望下學期很多食材能進學校；供貨和處理要考慮，希望好的漁、農產品，透過很多行銷管道，讓很多人去分享，「不要急於一時，一定會讓學校吃到，不是擠在一起」。

陳添壽強調，為不影響漁民權益，因此有內、外銷還有加工系統加強，這是三支箭，學校也是行銷管道，讓學童吃到好的東西，而不是生產好的產品都賣到國外去。

陳添壽說，農委會已經盡量調節，石斑魚是有刺的，要慎重處理，是必須考量的因素；現在有認證的食材也約95%，這也是農委會目標。（編輯：陳政偉）1111206

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#農委會
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陳添壽
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